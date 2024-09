Si risveglia dal coma e corre ad abbonarsi. Il video Pielle per la campagna abbonamenti

L'attore Michele Crestacci è il protagonista del video promozionale, ideato e girato da Zaki Design e da Gianluca Prosperi, per la campagna abbonamenti della Pielle. La clip è stata elogiata dalla famosa pagina social "La giornata tipo" che non ha esitato a definirlo "probabilmente il più bel video per una campagna abbonamenti mai realizzato nel basket italiano"

Michele Crestacci è su di un letto fermo, immobile. In testa una benda. Sopra di lui, attaccata al muro, la foto del presidente della Pielle, Francesco Farneti, e sulla sua sinistra uno zaino con l’inconfondibile triglia piellina. Accanto a lui due familiari che lo accudiscono. Ad un certo punto il “miracolo”: Crestacci si risveglia dopo 3 mesi di coma, causato da una botta in testa dopo un’esultanza sul 2 a 0 contro Avellino, e grida: “Forza Pielle!”.

Dopo un primo momento di estasi lo scontro con la verità: “Ma la Pielle è andata in finale dopo Avellino, vero? Con chi l’abbiamo giocata?”. Così tocca a chi gli sta accanto metterlo davanti ai fatti: “Avellino ha rimontato il 2 a 0 ed è andato in finale al posto nostro”. Un altro attacco di cuore fa “svenire” Crestacci per alcuni secondi. Poi si riprende. Ma a quel punto un altro duro colpo al cuore: la Libertas è andata in A2! L’attore simula un altro ko, stavolta sembra più grave. “Cosa facciamo? Cosa facciamo?” gridano in panico i familiari. Il comico si drizza in piedi, si toglie la flebo dal braccio e urla: “Cosa facciamo? Facciamo l’abbonamento! E di volata!”.

E così, vestito ancora da paziente con la benda in testa prende il monopattino, si dirige verso il Pielle Store di via Cogorano e, incontrando il capitano Campori, si abbona.

Il video promozionale, ideato e girato da Zaki Design con la collaborazione di Gianluca Prosperi, è stato notato ed esaltato anche dalla famosa pagina social “La Giornata Tipo” a cura di Raffaele Ferraro, vero e proprio punto di riferimento per gli amanti del basket. “È probabilmente il più bel video per una campagna abbonamenti mai realizzato nel basket italiano”. Un commento che non ha certo bisogno di altri commenti.

