Solo Dance, tanti ori per la Polisportiva La Rosa

A causa degli eventi meteo avversi le giornate di campionato del 15 marzo sono state sospese e verranno rinviate a data da destinarsi. La domenica 16 marzo invece ha inondato di medaglie le atlete della Polisportiva La Rosa Livorno che si sono esibite all’impianto coperto di Massa, società organizzatrice, lo Skating Club Massa, dove si sono svolte le ultime fasi dei campionati interprovinciali FISR di Solo Dance. Durante lo svolgimento della gara sono scese in pista tre atlete della polisportiva La Rosa Livorno per la categoria Nazionale Allievi dove Giommi Noemi ha conquistato l’oro, Faraoni Giorgia l’argento e Del Gratta Nina il Bronzo. A seguire un altro prestigioso oro nella categoria Nazionale Cadetti con Faccin Matilde. Nella categoria Nazionale Juniores un altro oro per Pisano Anna e nella categoria Nazionale Seniores un altro oro per Russo Sarà. Queste atlete sono state accompagnate da Viola Barni, tecnico di solo dance. In contemporanea nell’impianto al coperto della società Atl Il Sole di Grosseto si sono svolti i campionati regionali delle Formule UISP. Qui si classifica al secondo posto Iiriti Linda nella categoria Formula5C, Perfetti Giuliana conquista una settima posizione per la categoria Formula6C, Barretta Francesca conquista un’undicesima posizione, al diciannovesimo posto Zannotti Chiara per la categoria Formula3D, Solinas Bianca arriva decima seguita da Battini Michelle giunta al diciottesimo posto nella categoria F4D. Queste atlete sono scese in pista accompagnate dal tecnico Mori Agnese.

