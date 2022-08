Sport livornese in lutto, addio allo storico arbitro Mauro Brongo

Per chi volesse tributargli un ultimo saluto la sua salma è esposta sabato 6 e domenica 7 agosto alla camera mortuaria di viale Alfieri. La cerimonia funebre invece prenderà le mosse proprio dalla camera mortuaria lunedì 8 agosto alle 10,30

di Giacomo Niccolini

Si è spento all’età di 77 anni lo storico arbitro livornese Mauro Brongo, un mito e una vera istituzione per il calcio della nostra provincia e per tutti gli appassionati di questo sport. A darne notizia, tramite un post sulla propria pagina Facebook, il figlio Marco che contattato telefonicamente dalla nostra redazione, commosso, lo ricorda così. “Babbo si è spento a causa di un male incurabile che ce lo ha portato via in pochissimi giorni. Era una persona a cui era impossibile volere male. Nonostante fosse un arbitro e che quindi come ruolo potesse creare un po’ di malumori tutti quelli che hanno avuto a che fare con lui in campo e fuori lo ricordano oggi con affetto. Mi ricordo – prosegue Marco – che una volta arbitrò pure me. E alla fine mi espulse dal campo. Feci un fallaccio, per carità, ma babbo non fece distinzioni: tirò fuori il cartellino rosso e mi disse: poi si fa i conti a casa. Era così, non faceva distinzioni, la sua passione per arbitrare lo ha fatto conoscere da tutti”.

Storici anche i campionati di calcio a 5 o calcio a 8 organizzati dallo stesso Brongo in Banditella dove era il primo a mettersi in gioco con la casacca di color giallo fosforescente oppure quella classica nera con colletto bianco. Sui social in queste ultime ore non si contano i messaggi di cordoglio pervenuti dalle varie società sportive, tra le tante l’Asd Guasticce e il G.S. Del Corona Calcio, e dagli amici storici di una vita. Brongo ha spesso arbitrato per passione anche le partitelle di allenamento degli amaranto. La sua scomparsa lascia un vuoto enorme nello sport.

