Stagione da incorniciare per il tiro a segno livornese

Nella classifica che riunisce più di 100 sezioni italiane, Livorno è seconda. Complimenti a Alessandro Guidi, Umberto Leonardini, Luciano Viviani e Cristian Passarini

Stagione da incorniciare, quella appena conclusa, per il tiro a segno livornese che chiude la stagione con un ricchissimo bottino di titoli nazionali, individuali ed a squadre, nelle varie discipline di questo sport. Nelle competizioni di carabina a squadre si aggiudica il titolo nazionale in ben 4 categorie di tiro sulla distanza dei 50mt, rispettivamente nelle discipline Trainer, Production, Supertrainer ed OpenProduction. Mentre, sempre agli assoluti di Roma, al termine di una combattutissima finale Alessandro Guidi e Umberto Leonardini si laureano campioni italiani rispettivamente nel Supertrainer e nella Production. Cambia la distanza di tiro ma non cambiano i protagonisti nella finale nazionale di Parma sulla distanza dei 100mt dove Livorno trionfa nella categoria Production, Supertrainer ed Open ed incorona campione italiano ancora Alessandro Guidi che mette tutti in riga nella categoria Supertrainer. Anche nella carabina a 25mt Livorno trionfa con Luciano Viviani che oltre al titolo italiano di due categorie di Bench Rest fa registrare il record di categoria. Anche nella nuova disciplina di Target Sprint, Livorno è sul podio con il terzo posto di Cristian Passarini ai campionati italiani di specialità. Nell’arma corta brilla il terzo posto di Benedetto Di Mauro ai campionati europei di IDPA tenutasi a Budapest e che ha visto fronteggiarsi i migliori specialisti di questa particolare disciplina che unisce velocità e precisione di tiro. A dare la misura dello straordinario momento per il tiro livornese basti pensare che nella speciale classifica che riunisce più di 100 sezioni di tiro a segno nazionale e considera l’insieme dei risultati in tutte le discipline non olimpiche, Livorno è seconda superata solo dalla sezione di Milano.

Condividi:

Riproduzione riservata ©