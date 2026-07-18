Streetball Livorno, oltre 350 giocatori per cinque giorni di basket e spettacolo

Dal 22 al 26 luglio i campi dei Salesiani ospiteranno la nona edizione della manifestazione. Dieci categorie, dalla minibasket agli Over45 & Non Praticanti, insieme a street food, spettacoli e iniziative inclusive per una festa che coinvolgerà tutta la città

di Giulia Bellaveglia

“Streetball Livorno” taglia il traguardo della nona edizione confermandosi molto più di un semplice torneo di pallacanestro. Da lunedì 22 a domenica 26 luglio i campi allestiti negli spazi dei Salesiani ospiteranno oltre 350 giocatori, suddivisi in dieci categorie, dai bambini nati nel 2017 fino alle categorie Man, Woman e alla novità Over45 & Non Praticanti. Cinque giorni di sport, inclusione e divertimento che trasformano la città in una grande festa. Nata nel 2017 dall’idea di un gruppo di amici accomunati dalla passione per il basket, la manifestazione è cresciuta anno dopo anno mantenendo intatto il suo spirito originario. “Siamo un’associazione sportiva – spiega il presidente Massimo Volpi -, non una società: vogliamo promuovere la pallacanestro e creare occasioni di incontro per tutta la comunità. Ringrazio la chiesa che anche per questa volta ci ha concesso i propri spazi. Insieme vogliamo far crescere un movimento sempre più importante”. La svolta è arrivata con l’attenzione ai più giovani. Dalla sesta edizione è stata introdotta anche la categoria minibasket, dedicata ai piccoli tra i 9 e i 12 anni. «Siamo stati fra i primi a puntare sui più piccoli – prosegue – e la risposta è stata eccezionale. Ogni anno riceviamo tantissime richieste, con bambini entusiasti e genitori altrettanto felici». Il torneo prevede una prima fase a gironi con formula round robin, per garantire ad ogni squadra più partite, seguita dalle sfide ad eliminazione diretta, fino alle finali di domenica 26 luglio, quando verranno assegnati tutti i titoli. Ma “Streetball Livorno” è anche un evento capace di coinvolgere l’intera città. Accanto alle partite trovano spazio un’area street food con specialità per tutti i gusti, spettacoli, danza, attività dedicate al benessere e iniziative inclusive come il baskin e il basket in carrozzina 3×3, che nelle passate edizioni hanno dimostrato come l’attività fisica possa abbattere ogni barriera. Negli anni l’associazione ha contribuito al recupero del campo e al rinnovo dell’area giochi della parrocchia, lasciando un’eredità concreta. L’assessora Angela Rafanelli ricorda l’atmosfera vissuta durante l’ultimo appuntamento. “Quando sono arrivata – dice – ho trovato una festa bellissima, piena di famiglie e ragazzi. Lo sport è molto più dell’esercizio fisico: crea benessere, unisce le persone e rafforza la comunità”. Per iscrizioni [email protected], per ulteriori informazioni www.streetballlivorno.it/ oppure [email protected].

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