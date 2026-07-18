Streetball Livorno, oltre 350 giocatori per cinque giorni di basket e spettacolo
Dal 22 al 26 luglio i campi dei Salesiani ospiteranno la nona edizione della manifestazione. Dieci categorie, dalla minibasket agli Over45 & Non Praticanti, insieme a street food, spettacoli e iniziative inclusive per una festa che coinvolgerà tutta la città
“Streetball Livorno” taglia il traguardo della nona edizione confermandosi molto più di un semplice torneo di pallacanestro. Da lunedì 22 a domenica 26 luglio i campi allestiti negli spazi dei Salesiani ospiteranno oltre 350 giocatori, suddivisi in dieci categorie, dai bambini nati nel 2017 fino alle categorie Man, Woman e alla novità Over45 & Non Praticanti. Cinque giorni di sport, inclusione e divertimento che trasformano la città in una grande festa. Nata nel 2017 dall’idea di un gruppo di amici accomunati dalla passione per il basket, la manifestazione è cresciuta anno dopo anno mantenendo intatto il suo spirito originario. “Siamo un’associazione sportiva – spiega il presidente Massimo Volpi -, non una società: vogliamo promuovere la pallacanestro e creare occasioni di incontro per tutta la comunità. Ringrazio la chiesa che anche per questa volta ci ha concesso i propri spazi. Insieme vogliamo far crescere un movimento sempre più importante”. La svolta è arrivata con l’attenzione ai più giovani. Dalla sesta edizione è stata introdotta anche la categoria minibasket, dedicata ai piccoli tra i 9 e i 12 anni. «Siamo stati fra i primi a puntare sui più piccoli – prosegue – e la risposta è stata eccezionale. Ogni anno riceviamo tantissime richieste, con bambini entusiasti e genitori altrettanto felici». Il torneo prevede una prima fase a gironi con formula round robin, per garantire ad ogni squadra più partite, seguita dalle sfide ad eliminazione diretta, fino alle finali di domenica 26 luglio, quando verranno assegnati tutti i titoli. Ma “Streetball Livorno” è anche un evento capace di coinvolgere l’intera città. Accanto alle partite trovano spazio un’area street food con specialità per tutti i gusti, spettacoli, danza, attività dedicate al benessere e iniziative inclusive come il baskin e il basket in carrozzina 3×3, che nelle passate edizioni hanno dimostrato come l’attività fisica possa abbattere ogni barriera. Negli anni l’associazione ha contribuito al recupero del campo e al rinnovo dell’area giochi della parrocchia, lasciando un’eredità concreta. L’assessora Angela Rafanelli ricorda l’atmosfera vissuta durante l’ultimo appuntamento. “Quando sono arrivata – dice – ho trovato una festa bellissima, piena di famiglie e ragazzi. Lo sport è molto più dell’esercizio fisico: crea benessere, unisce le persone e rafforza la comunità”. Per iscrizioni [email protected], per ulteriori informazioni www.streetballlivorno.it/ oppure [email protected].
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