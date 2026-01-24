Torna il torneo di baskin “Happy Baskin”, una seconda edizione di sport, inclusione e comunità

Sabato 31 gennaio quattro squadre da Livorno, Pisa e Castelfiorentino in campo per una giornata di baskin che unisce atleti con e senza disabilità. Con il patrocinio delle istituzioni, il sostegno della Bpm e il coinvolgimento delle scuole, Livorno si conferma laboratorio di sport inclusivo e valori condivisi

di Giulia Bellaveglia

Presentata la seconda edizione del torneo di baskin “Happy Baskin”, che avrà luogo al Pala Cosmelli sabato 31 gennaio dalle ore 9 alle 17, con il patrocinio del Comune di Livorno, della Regione Toscana, della Fondazione Livorno e il sostegno di Banco Bpm. Un appuntamento che riporta al centro lo sport come strumento di inclusione e partecipazione, coinvolgendo atleti con e senza disabilità nella stessa squadra. Quattro le formazioni in campo: Happy Baskin Livorno, Angeli con un’Ala Pisa, Libertas Livorno e Colibrì Baskin Castelfiorentino. Le semifinali si giocheranno al mattino, mentre nel pomeriggio spazio alle finali: alle 14 quella per il terzo e quarto posto, alle 15.30 la finalissima che assegnerà il torneo. «La nostra città – spiega il sindaco Luca Salvetti – comincia a consolidare una bella tradizione con il baskin. È una cosa estremamente bella che permette a persone con e senza disabilità di giocare insieme e consente al territorio di confermarsi attento a certe sfumature». Il baskin è infatti una disciplina ispirata al basket tradizionale, ma adattata con regole specifiche e canestri aggiuntivi per permettere a tutti di giocare insieme. Ogni atleta ha un ruolo definito in base alle proprie abilità, garantendo pari dignità sportiva, collaborazione e partecipazione attiva. Valori che ne fanno non solo un’attività fisica, ma anche un potente strumento educativo e sociale. «Il baskin – afferma Fulvio Tasca, presidente dell’associazione Happy Aia Asd-Ets, organizzatrice della manifestazione – è una filosofia, un modo di affrontare la vita. Qui non si parla di non abilità, ma di abilità differenti che vengono valorizzate. Tutti possono incidere nella partita, qualunque sia la loro capacità. Vogliamo portare questo sport tra i ragazzi perché cambia le prospettive e il modo di pensare. Venite a vedere, a tifare, a conoscere, e magari a provare in futuro, perché questa attività unisce veramente tutti». Ingresso libero per tutta la giornata. Un’occasione per scoprire una realtà in crescita anche a livello regionale e nazionale.

