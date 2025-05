Torna il torneo di pallacanestro Livorno 3×3

Quinta edizione per il torneo livornese, patrocinato dal Comune, che quest’anno con il maschile entra nella categoria top Fip e si trasforma in un vero evento urbano. Dal 12 giugno al 5 luglio al villaggio Oltremare basket, eventi collaterali e street culture

di Giulia Bellaveglia

Livorno torna a respirare basket sotto il cielo d’estate con l’edizione 2025 del Livorno3x3, il celebre torneo di pallacanestro 3 contro 3 che, ancora una volta e per il quinto anno consecutivo, animerà il villaggio Oltremare. “Partiremo il 12 giugno con l’opening day – spiega il coordinatore Raffaele Fiore – e chiuderemo il 5 luglio con le finals. Anche questa volta ogni giornata vedrà in campo almeno due categorie diverse, per un calendario distribuito che coinvolge tutto il mese”. Novità importante, il salto di livello per il maschile che entra ufficialmente nella categoria top del circuito Fip 3×3, posizionandosi nella fascia élite. “È un grande passo avanti per noi, che ci porta a confrontarci con realtà di livello altissimo, sia dal punto di vista tecnico che organizzativo”. Accanto alla competizione sportiva, l’organizzazione ha puntato ancora di più sull’esperienza complessiva. “Abbiamo rinnovato lo studio e attivato l’utenza del ristorante, quindi finalmente partiremo anche con il servizio food: ci saranno sia barbecue che pizza per tutta la durata dell’evento”. Uno tra gli appuntamenti più attesi sarà sicuramente l’after party del 4 luglio, che avrà luogo all’interno del villaggio dopo le finali maschili. “Sarà una festa in pieno stile: musica, stand, street dance e tanto altro fino a notte fonda”. Nei giorni finali – 3, 4 e 5 luglio – sono in programma eventi collaterali che renderanno l’esperienza ancora più coinvolgente. “Avremo un gonfiabile con dentro 4 postazioni Playstation e organizzeremo un torneo di Nba in parallelo con le partite di basket”. Tra le altre attività, esibizioni di street dancing, stand di merchandising e aree dedicate per vivere la pallacanestro in modo più ampio, tra sport, musica e cultura urbana. Le iscrizioni sono già aperte sul sito ufficiale www.livorno3x3.it e le scadenze variano in base alle date di gioco. “Ogni settimana ha la sua deadline. Per chi vuole partecipare, il consiglio è quello di iscriversi il prima possibile”. Anche quest’anno la manifestazione gode del patrocinio del Comune di Livorno e sarà seguita da fotografi e videomaker professionisti per documentare ogni istante di questa vibrante edizione.

