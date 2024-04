Torna Livorno3x3: basket, musica e cibo al villaggio sportivo Oltremare

Tre date per ogni categoria - sia maschili che femminili - dagli aquilotti (2014) agli under 18 - e ben 2 serate dedicate agli open (14 e 15 giugno), con un ricco montepremi da 500 euro

La manifestazione, in programma dal 3 giugno al 13 luglio, prevede 3 date per ogni categoria e ben 2 serate dedicate agli open. Punto ristoro e dj set. Iscrizioni su www.livorno3x3.it

di Giulia Bellaveglia

Livorno3x3, il prestigioso torneo di basket 3×3, torna per la sua 4° edizione ad animare gli spazi del villaggio sportivo Oltremare dal 3 giugno al 13 luglio, con il patrocinio del Comune di Livorno. Tre date per ogni categoria – sia maschili che femminili -, dagli aquilotti (2014) agli under 18 -, e ben 2 serate dedicate agli open (14 e 15 giugno), con un ricco montepremi da 500 euro. Da ogni serata rivolta ai giovani uscirà fuori una squadra vincitrice che avrà la possibilità di sfidare le altre due nelle finalissime di sabato 13 luglio. “La nostra associazione sportiva – spiega il coordinatore di Livorno3x3 Raffaele Fiore -, nata nel 2018, si pone da sempre l’obiettivo di far riunione i più giovani grazie alla pallacanestro 3×3. Siamo partiti con un torneo formato da poche squadre, poi negli anni siamo cresciuti tantissimo fino all’anno scorso in cui abbiamo registrato ben 110 squadre. Un vero e proprio record”. Dopo un breve saluto del sindaco Luca Salvetti intervenuto in occasione della conferenza stampa di presentazione, la parola passa al segretario generale della Lega Nazionale Pallacanestro e presidente della Federazione Italiana Pallacanestro Toscana Massimo Faraoni. “Un progetto che sta crescendo di mese in mese – dice – a beneficio della federazione e di tutta la città, in grado di essere attivata anche da un turismo di tipo sportivo. Il 3×3 è diventato disciplina olimpica ed è uno sport su cui noi investiamo tantissimo”. Novità del 2024, le maglie dedicate alle nazioni di tutto il mondo in occasione delle Olimpiadi di Parigi 2024, con numero personalizzabile. All’interno del villaggio sarà possibile cenare con una grande varietà di panini e saranno presenti un bar, il dj set e uno stand di merchandising. La serata del 15 giugno sarà arricchita dalla presenza dei ballerini della scuola Nuova Era impegnati in un contest di hip hop e salsa con esibizioni tra le varie partite. Per le date e tutte le informazioni è possibile consultare la pagina Facebook o il profilo Instagram. Iscrizioni aperte su www.livorno3x3.it.

