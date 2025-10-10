(1) Allegati (1) IL PROGRAMMA DI STRABILIANTI 2025

Torna Strabilianti, il festival dello sport paralimpico e della cultura della disabilità

Tre giornate di dibattiti, interviste e prove sportive in compagnia di grandi campioni. L’appuntamento con Strabilianti, il festival dello sport paralimpico e della cultura della disabilità, è fissato per il 23 e 24 ottobre 2025 al Modigliani Forum di Livorno (clicca sulla clip bianca su sfondo azzurro sopra al titolo per consultare il programma completo della manifestazione).

La manifestazione, giunta alla sua quarta edizione, torna con un programma ricco di appuntamenti per raccontare lo sport come mezzo di inclusione e di crescita, ma anche come occasione di incontro, cultura e divertimento.

Strabilianti nasce come un sogno dedicato a tutte le persone che nella vita – e non solo nello sport – hanno saputo raccogliere una sfida e vincerla, scegliendo di vivere il mondo in modo libero e pieno. L’obiettivo è chiaro: dare voce e visibilità a quelle storie che coinvolgono la disabilità e che spesso vengono considerate “straordinarie”, per trasformarle invece in racconti di quotidiana bellezza.

Non poteva che essere Livorno, città da sempre vocata allo sport e con il maggior numero di medaglie olimpiche e paralimpiche d’Italia, a ospitare una manifestazione di questo tipo. Con Strabilianti, la città si conferma centro propulsore per lo sport paralimpico e laboratorio di inclusività, accessibilità e partecipazione.

