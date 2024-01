Torretta Volley U19 trionfa al torneo di Siena

Triangolare giocato ad altissimo livello dove, unione e organizzazione dei ragazzi di coach Orsolini, oggi assistito dal secondo Carmine Circello, ha prevalso su atleti di livello nazionale

Il Torretta Volley Livorno Under 19 maschile vince il difficilissimo torneo di Siena, battendo nella prima partita Emma Villas Siena per 2 set a 0 e in finale la quotatissima Sir Perugia per 2 set a 1. Triangolare giocato ad altissimo livello dove, unione e organizzazione dei ragazzi di coach Orsolini, oggi assistito dal secondo Carmine Circello, ha prevalso su atleti di livello nazionale.

Ottima la ricezione, impeccabile la regia, sempre piazzata la difesa e il muro, efficace la finalizzazione dei colpi di attacco sia degli esterni che dei centrali. Scendono in campo ben 12 giocatori dando ognuno il contributo sperato. Infine nel tie break finale, due cambi ben assestati al momento giusto da parte del tecnico e la volontà di non mollare mai da parte dei ragazzi che stavano perdendo 13 a 12, portavano il set a 15 a 13 per il Torretta che vinceva meritatamente questo torneo.

Condividi:

Riproduzione riservata ©