Trenta pattinatrici livornesi al trofeo nazionale di Mirandola

Ben 30 pattinatrici livornesi hanno partecipato al trofeo nazionale Formula che si è svolto a Mirandola. Ecco i loro piazzamenti

Ben 30 pattinatrici livornesi hanno partecipato al trofeo nazionale Formula che si è svolto a Mirandola. Oro a Diamante Profeti (La Rosa) e Martina Chieppa (La Cigna). Bronzo per Samira Carmignani (La Cigna) e Maria Antonini(La Stella). Quarto posto per Agata Pichi(La Rosa), 6° posto per Martina Freschi (La Cigna) e Asia Biagi (La Cigna), 7° posto per Serena Notaristefano (La Cigna), 8° posto per Giuliana Perfetti (La Rosa), 9° posto per Carolina Terreni (La Stella) e Viola Guillet (La Cigna), 11° posto per Clarissa Collecchia (La Cigna) e Azzurra Allegranti (La Rosa), Vittoria Pireddu (La Cigna), 12° posto per Virginia Testa (La Rosa), 14° posto per Serena Chieppa (La Cigna) e Angelica Bonchio (La Stella), 16° posto per Federica Ricciardi (La Rosa), 17° posto per Nicole De Bellis (La Rosa), 18° posto a Bianca Carnelosso (La Stella), Eva Perullo (La Rosa), 19° Margherita Baroncini (La Rosa) e Yoeily Cordero Sanchez (La Rosa), 32° posto per Bianca Solinas (La Rosa), Sara Brunetti (La Stella), Giorgia Faraoni (La Rosa), 37° posto per Noemi Burini (La Rosa), 38° posto per Matilde Cannavò (La Cigna) e 35° posto per Nina Baldi (La Stella).

Condividi: