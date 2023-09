Uappala Hotels Us Livorno Basket, presentata la prima squadra

Foto di Alessandro Solimani / Unione Sportiva Livorno Basket

Il nuovo title sponsor ha presentato ufficialmente il roster e lo staff tecnico che saranno impegnati nel prossimo campionato di serie C. Leonardo Piagneri di Uappala: "Spero che i giocatori di questa squadra siano un esempio per tutti i giovani"

di Giulia Bellaveglia

Grande successo per la presentazione della prima squadra dell’Unione Sportiva Livorno Basket che da quest’anno, per affrontare il campionato di serie C, potrà contare su un sostegno in più, quello del title sponsor Uappala Hotels. Tantissimi i presenti che, in una sala dell’Hotel Palazzo gremita tra atleti e curiosi, hanno ascoltato gli interventi dei protagonisti della serata. Il primo a prendere la parola è Leonardo Piagneri per Uappala. “Sono felice di questa partnership – dice – un progetto a cui teniamo molto. Spero che i giocatori di questa squadra siano un esempio per tutti i giovani, il motivo principale che ci ha spinto a creare questa unione. Ci aspettiamo grandi risultati e speriamo di portare fortuna”. Poi è il turno del presidente della società Paolo Vullo. “Un lavoro trentennale – afferma – che si riflette nel più grosso settore giovanile di tutta la città. Sono davvero grato per l’avvicinamento di questa azienda alla nostra realtà, una società storica che punta ad un consolidamento sotto l’aspetto sportivo, ma anche e soprattutto sotto quello sociale: da noi tutti trovano un posto, nessuno smette di giocare”.

Questo lo staff tecnico: capo allenatore Marco Mori, assistente Alberto Ramagli, preparatore fisico Marco Paoli, accompagnatore Salvatore Gueli, medico Marco Gonnella e massaggiatore Andrea Paiani. “Un campionato difficile – commenta Mori – che ci vedrà impegnati per il mantenimento della serie attraverso il raggiungimento dei primi 4 posti e per tentare quindi qualcosa in più”.

“Conosco tanti di loro – spiega il capitano Alessio Iardella – e i nuovi innesti sono davvero super. Siamo molto affiatati, un aspetto che fa la differenza per il raggiungimento degli obiettivi”.

L’evento è stato anche l’occasione per presentare le nuove maglie per la stagione 2023/2024.

Questo il roster completo: Simone Tedeschi (0), Lorenzo Baggiani (1), Michael Del Monte (3), Alessio Iardella (4), Filippo Fulceri (6), Maurizio Pantosti (8), Roberto Bertolini (9), Alberto Bernardini (10), Lorenzo Fantoni (14), Pietro Simonetti (15), Stefano Mori (23), Edoardo Lenzi (37), Andrea Giannetti (45) e Tommaso Dell’Agnello (77).

