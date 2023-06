Uappala Sporting Club Villa Lloyd ospita la prima Coppa Italia di tennis Tpra

Da sinistra Giovanni Giannone, Luca Viviani, Luca Salvetti, Roberto Piccini e Gino Baccheretti

Il Club di via Pietri ospiterà il primo evento targato Federazione Italiana Tennis e Padel (Fitp) e Tennis Padel Ranking Amatoriale (Tpra) dal 16 al 18 giugno (fase argento) e dal 23 al 25 giugno (fase oro). Le gare in diretta streaming su Supertennix. Il presidente del Club, Roberto Piccini: "Sarà una kermesse di impatto significativo non solo a livello sportivo ma anche turistico con tennisti provenienti da tutta Italia". Salvetti: "Torneo prestigioso ospitato da una struttura che ha formato ottimi giocatori"

di Giulia Bellaveglia

Lo Uappala Sporting Club Villa Lloyd si prepara ad ospitare un evento senza precedenti: la prima Coppa Italia di tennis targata Federazione Italiana Tennis e Padel (Fitp) e Tennis Padel Ranking Amatoriale (Tpra), in programma dal 16 al 18 giugno (fase argento) e dal 23 al 25 giugno (fase oro). “Una bella e importante responsabilità – commenta il presidente del Club Roberto Piccini – che saremo pienamente in grado di assolvere. Stiamo parlando di una kermesse di impatto significativo non solo a livello sportivo, ma anche turistico, con tennisti provenienti da tutta Italia. Ospiteremo circa 72 squadre a fine settimana, composte ognuna da almeno 4-5 atleti, che dovranno naturalmente soggiornare in città usufruendo delle strutture alberghiere e ristoratrici”. “Un torneo prestigioso – aggiunge il sindaco Luca Salvetti – ospitato da una struttura che ha formato ottimi giocatori e che negli ultimi tempi ha ripreso il vigore che merita. L’occasione è anche un grande mezzo di promozione turistica che può ampliarsi dallo sport, alla visita della città”. I partecipanti, di entrambi i sessi, di almeno 16 anni – non ci sono invece limiti d’età massima – e appartenenti al massimo alla 4° categoria, come ricorda il delegato provinciale Fitp Gino Baccheretti, si affronteranno per ottenere il titolo di campione italiano. Le sfide saranno trasmesse in diretta streaming sul sito Supertennix. “Questa è l’edizione numero zero – spiega il responsabile nazionale Tpra Luca Viviani – iniziata a gennaio con 1250 squadre per un totale di circa 11mila partecipanti. Sono stati svolti un ciclo provinciale e uno regionale, per arrivare a quello conclusivo. Ci tengo a ricordare che entrambi i sabati sera organizzeremo una cacciuccata, come momento di aggregazione e condivisione tra i presenti, ma anche come celebrazione di Livorno”. “Un circolo che è assolutamente all’altezza di ospitare un evento di questo calibro – conclude il delegato provinciale del Coni Giovanni Giannone – Livorno, ormai, merita tutto questo e molto altro”.

Condividi: