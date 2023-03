Uappala Sporting Club Villa Lloyd, presentate le squadre di tennis per il 2023

. Tantissimi i presenti tra atleti, istituzioni e frequentatori per la rinascita di uno degli spazi più conosciuti dai livornesi, la Villa Lloyd appunto, di recente presa in gestione dal gruppo Uappala

Una vera e propria festa a cui hanno preso parte in tantissimi tra atleti, istituzioni e appassionati. Il presidente Roberto Piccini: "Una struttura che vanta una storia di grande prestigio"

di Giulia Bellaveglia

Una bella giornata di sole quella che ha accolto la presentazione delle squadre di tennis 2023 dello Uappala Sporting Club di Villa Lloyd. Tantissimi i presenti tra atleti, istituzioni e frequentatori per la rinascita di uno degli spazi più conosciuti dai livornesi, la Villa Lloyd appunto, di recente presa in gestione dal gruppo Uappala. “Questi ragazzi – dice il presidente della struttura Roberto Piccini – rappresentano il futuro, la speranza. Nonostante questa esperienza esca un po’ fuori dalle tematiche delle nostre solite attività, come società ci impegneremo al massimo per realizzare quanto necessario a rendere all’altezza una struttura che vanta una storia di grande prestigio”. Accanto a lui, e ai tennisti schierati sulla terra rossa, ci sono il sindaco Luca Salvetti, il delegato provinciale del Coni Giovanni Giannone, il delegato della Federazione Italiana Tennis Gino Bacheretti e alcuni esponenti del Consiglio. “Entrando in questi spazi – afferma il primo cittadino – si respira l’aria di tradizione di un circolo storico, ma anche un’aria nuova che la società sta provando a portare dentro. Una fase essenziale per la struttura e anche per il tennis livornese che torna a girare a buon ritmo. Un percorso che si inserisce a tutti gli effetti in un più ampio programma di questa città dedicato allo sport”.

“Quella di questa realtà – aggiunge Giannone – è una storia che vanta protagonisti del calibro di Filippo Volandri, capitano della nazionale di tennis, livornese e cresciuto proprio su questi campi. Spero che quanto presentiamo oggi possa dare la spinta necessaria per i grandi successi del futuro perché, lo dico con onestà, è ormai troppo tempo che in questo sport non vediamo un giocatore livornese di alto livello”. Al termine degli interventi istituzionali, il maestro Alessandro Dini ha presentato gli appartenenti ad ogni categoria. “Era qualche anno – precisa Bacheretti – che all’interno di questo circolo non si vedeva una giornata del genere. Auguro a tutti gli atleti che si divertano con questo bello sport, perché è proprio dal divertimento che possono arrivare i migliori risultati”.

