Una festa per i 60 anni di Atletica Livorno del professor Gabbi

Foto a cura di Ilaria Cariello gentilmente concesse dall'ufficio stampa dell'Atletica Livorno

60 anni di persone, ricordi e dedizione in Biancoverde. Sabato sera, 24 febbraio, presidenti del presente e passato, allenatori, amici e atleti di vecchia data, si sono dati appuntamento al Golf Club di Livorno per celebrare le sei decadi di attività continuativa del professor Bruno Gabbi

60 anni di persone, ricordi e dedizione in Biancoverde. Sabato sera, 24 febbraio, presidenti del presente e passato, allenatori, amici e atleti di vecchia data, si sono dati appuntamento al Golf Club di Livorno per celebrare le sei decadi di attività continuativa del professor Bruno Gabbi.

Attraverso aneddoti e rimembranze, passando per la citazione di grandi compagni e maestri, come Ervinio Biasi, Renato Martelli, Francesco Calderini, Vittoriano Drovandi e Renato Carnevali, ma anche di semplici episodi campestri giornalieri, è stato davvero incredibile ripercorrere ciò che ha vissuto il prof. Gabbi, figura di riferimento dello sport livornese e non solo.

Bolognese d’origine, Bruno Gabbi è arrivato a Livorno negli anni ’50, dopo aver vissuto in Trentino. Durante uno stop per infortunio, (giocava a calcio) fu avviato all’Atletica Leggera dal professor Renato Carnevali, suo mentore e grande amico, e da quel momento non ha più smesso, dedicando ogni giorno all’Atletica Livorno. Velocità, mezzofondo, marcia; il professor Gabbi ha declinato tutte le discipline dell’uomo che corre, collezionando non solo successi professionali, accompagnando nella crescita atleti azzurri, futuri allenatori o semplici appassionati, ma anche una reputazione adamantina in tutta l’Italia dell’Atletica Leggera, facendosi punto di riferimento di conoscenza, portata avanti con la rinomata pacatezza e signorilità che l’ha sempre contraddistinto.

A rafforzare questa affermazione, sono giunte felicitazioni per queste ”nozze di diamante in biancoverde” da dirigenti sportivi di tutta la Toscana dell’Atletica Leggera, facendoci ricordare come, al momento della risoluzione di avversità burocratiche o di campo, i colleghi di altre illustri società ci ripetevano: ” Eh ma per voi è facile, avete il Gabbi…”. Bruno Gabbi, la storia dell’Atletica a Livorno, la storia dell’Atletica Livorno.

Condividi:

Riproduzione riservata ©