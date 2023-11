Us Livorno 1915 – Gavorrano 1-1. Amaranto ancora senza vittorie al Picchi

Prosegue il digiuno casalingo da tre punti per Luci e compagni. Non basta il gol di Cori agli amaranto spenti, abulici e sempre più lontani dalla vetta della classifica. Luis Henrique decisivo, bene anche Fancelli al rientro. Mutton troppo sciupone, Cori si salva con il gol

di Lorenzo Evola

La vittoria in casa continua a farsi desiderare. Gli uomini di Favarin non vanno oltre il pareggio contro il Gavorrano di Masi al termine di una scialba prestazione. Al Picchi sono di Pino e Cori (su rigore conquistato da Luis Henrique) i timbri che fissano il risultato finale, con un ultimo quarto d’ora al cardiopalma tra eurogol, rigori, espulsioni e proteste. Gara pesantemente condizionata, specie nella prima frazione, dal vento furioso che soffiava all’Ardenza, ma per Luci e compagni – scivolati al settimo posto a sette punti di distanza dalla Pianese – prosegue il trend negativo dell’ultimo periodo. Serve una svolta, e anche in fretta, per non compromettere già a novembre, un campionato cominciato con ben altre aspettative. È il vento il vero protagonista all’Ardenza, quanto meno della prima frazione. Dopo il calcio d’inizio spostato alle 15.30 proprio a causa delle potenti raffiche di libeccio, le due compagini faticano ad adattarsi alle difficili condizioni climatiche. Ne sono una conseguenza i tanti errori in fase di impostazione da una parte e dall’altra, con gli amaranto costretti al cambio dopo dieci minuti a causa dell’infortunio di Brisciani. Sono di Mutton le due più grandi occasioni dei primi 45’. Nell’arco di cinque giri d’orologio il numero 44 prima colpisce male con il destro a centro area, e poi fallisce clamorosamente con uno stacco di testa a botta sicura, su assist di Luci, che termina largo di poco.

La ripresa sembra proseguire sugli stessi binari. Il Gavorrano parte forte ma di pericoli veri e propri dalle parti di Biagini non ne arrivano. Lo stesso vale per gli amaranto, frettolosi nel lancio lungo verso un Cori isolato là davanti e facile preda della retroguardia ospite. Di Giordani, l’unico lampo da segnalare, con un’acrobazia che termina di poco a lato. Sullo stesso gesto tecnico troverà, invece, fortuna Pino, bravo a sbloccare la contesa con una rovesciata a centro area, imparabile per Biagini. Gli uomini di Favarin tentano subito di reagire e pareggiano i conti grazie a il neo entrato Luis Henrique, bravo a conquistare con malizia un rigore quanto meno dubbio e a causare allo stesso tempo l’espulsione di Dierna. Dal dischetto si presenta Cori che calcia male ma corregge l’errore approfittando della ribattuta approssimativa di Filippis. Nel finale gli amaranto vanno all’assalto, ma tra polemiche e confusione, il risultato non cambia. Un pareggio che serve a poco ad un Livorno in evidente calo rispetto alle prime spumeggianti giornate. Urge ritrovare subito quelle certezze smarrite nelle ultime uscite, considerando anche che all’orizzonte si profila quel big match contro la Pianese – lanciata a +7 e in vetta in solitaria – a questo punto già decisivo per le sorti del campionato dei labronici.

Le pagelle:

Biagini 6: Inoperoso fino alla rovesciata di Pino, sulla quale può, oggettivamente, poco.

Fancelli 6.5: Rientra dopo tempo immemore e dimostra che la sua assenza ha pesato non poco all’interno degli equilibri difensivi della retroguardia amaranto (dal 89′ Menga sv).

Ronchi 6: Prova ordinata, come i compagni di reparto. Sul vantaggio ospite sono più i meriti di Pino che una sua valutazione errata.

Bassini 6: Spostato a sinistra dopo l’uscita di Brisciani, è fuori ruolo e si vede. Tanti errori in fase di impostazione, non demorde però in marcatura.

Brisciani sv: Costretto al forfait dopo neanche dieci minuti, ingiudicabile (dal 10’ Savshak 6: In confusione con il pallone tra i piedi, non commette particolari sbavature là dietro)

Nardi 5.5: Lotta senza tirarsi indietro in mediana, nel concreto però conclude poco dalla trequarti in su.

Luci 6: Prova a gestire i ritmi pur con qualche difficoltà. Nel finale combatte come un leone, da vero capitano.

Bellini 5.5: Tanta legna in mezzo al campo, ma in fase di possesso pare aver perso un po’ di brillantezza rispetto alle prime giornate.

Mutton 5: Sue le uniche occasioni nella prima frazione, ma pecca di precisione in entrambi i casi. Favarin decide di toglierlo intorno all’ora di gioco. (dal 60’ Sabbatini 5.5: Esordio timido quello del centrocampista amaranto. Si vede che ha bisogno di entrare in condizione).

Giordani 5.5: Lo si nota poco fino a quando non rischia di far venire giù il Picchi con un’acrobazia dal limite dell’area che sfiora il palo difeso da Filippis. Troppo poco per una sufficienza. (dal 77’ Luis Henrique 7: Il talismano di Favarin. Entra e conquista il rigore poi trasformato da Cori).

Cori 6.5: Tante sportellate dal primo all’ultimo minuto, senza tuttavia impensierire più di tanto la retroguardia ospite. Calcia male il rigore, ma è lesto sulla ribattuta imprecisa di Filippis.

Favarin 5.5: Le complicate condizioni ambientali e l’assenza di Cesarini sono due attenuanti non di poco conto. Ma la sua squadra entra senza mordente e fatica a proporsi negli ultimi venti metri. Difficile capire il motivo del passaggio al 3-5-2 con Bassini dirottato a tutta fascia. Cori lo salva nel finale ma il periodo no purtroppo continua.

Le formazioni ufficiali:

Us Livorno (4-3-2-1): Biagini; Fancelli (dal 89′ Menga), Ronchi, Bassini, Brisciani (dal 10′ Savshak); Nardi, Luci, Bellini; Mutton (dal 60′ Sabbatini), Giordani (dal 77′ Luis Henrique); Cori.

Gavorrano (4-4-2): Filippis; Botrini, Dierna, Ampollini, Ceccanti; Grifoni, Pignat, Modic, Masini; Regoli, Marcheggiani.

Qui sotto la cronaca LIVE del match!

Termina il match al Picchi. Al gran gol di Pino risponde Cori su calcio di rigore. Amaranto ancora senza vittoria all’Ardenza. 90' Saranno cinque i minuti di recupero 89' Dentro anche Menga per Fancelli 87' Ci prova Luis Henrique, conclusione debole 86' Ultimi minuti al cardiopalma al Picchi, amaranto che pareggiano subito i conti dopo il gol in acrobazia di Pino 83' GOLL DEL LIVORNO! Cori calcia centrale ma Filippis non trattiene e lo stesso numero 32 amaranto insacca da pochi passi 81' RIGORE PER IL LIVORNO! Luis Henrique viene atterrato in area, il direttore di gara indica il dischetto 79' GOL DEL GAVORRANO! Gol favoloso di Pino che si coordina e batte Biagini con una rovesciata a centro area. 77' Spazio anche per Luis Henrique al posto di Giordani 72' Fallo di mano evidente di Savshak, per il direttore di gara non c’è nulla 69' Giordani sfiora l’eurogol con una mezza rovesciata dal limite dell’area, palla fuori di poco 67' Fallo subito da Cori, punizione per gli amaranto 65' Cross fuori misura di Fancelli dalla trequarti 60' Fuori Mutton e dentro Sabbatini, all’esordio in maglia amaranto 57' A terra Cori, gioco fermo 53' Si propone con più coraggio il Gavorrano, faticano a ripartire gli amaranto 48' Giallo per Bassini, reo di aver trattenuto Grifoni lanciato in porta 46' Nessun cambio da entrambe le parti Comincia la ripresa al Picchi! Termina un primo tempo bloccato al Picchi. Di Mutton le uniche occasioni per gli uomini di Favarin, con il numero 44 che si dimostra però poco lucido sotto porta. 45' Saranno due i minuti di recupero 43' Ultimi scampoli di primo tempo, latitano le occasioni da gol da una parte e dell’altra 38' Fallo subito da Bellini, punizione per gli amaranto 35' Luci centra dalla destra per lo stacco di Mutton, di nuovo impreciso però di fronte a Filippis 31' Grossa chance fallita da Mutton che non riesce a battere Filippis a pochi passi della porta 30' Lancio dalle retrovie, Cori per poco non approfitta di un’uscita sbagliata di Filippis 29' Tanti errori in questa prima mezz’ora, le due squadre faticano ad adattarsi alle condizioni climatiche sfavorevoli 26' Ci prova ancora Giordani da fuori, blocca Filippis 23' Giordani sfonda a sinistra, chiude in qualche modo la retroguardia ospite 19' Lancio completamente sballato di Bassini, palla sul fondo 17' Gli amaranto reclamano un tocco di mano in area, l’arbitro fa segno di proseguire 14' Favarin che passa al 3-5-2 con Bassini e Bellini laterali 10' Non ce la fa Brisciani, dentro Savshak al suo posto 8' Imbucata di Nardi, non ci può arrivare Mutton 6' Problemi per Brisciani, fermo a terra 3' Si coordina Modic, non impatta bene Marcheggiani 1' Gara che sarà inevitabilmente condizionata dal forte vento di libeccio L’arbitro fischia l’inizio!

Condividi: