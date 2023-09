Volley Femminile, al Modigliani Forum la 28ª edizione della Supercoppa Italiana

Da sinistra: Giannone, Modi, Barbaro, Salvetti e Santamaria

Il 28 ottobre (ore 17.30) il big match tra la Prosecco Doc Imoco Conegliano e l'Allianz Vero Volley Milano, valevole per il primo titolo stagionale. Il sindaco: "Orgogliosi di ospitare questo importante evento nella nostra città"

di Lorenzo Evola

Un evento da segnare in agenda per tutti i livornesi amanti del volley (e non solo). Sarà infatti il Modigliani Forum di Livorno ad ospitare la 28esima edizione della Supercoppa Italiana di Volley Femminile prevista per sabato 28 ottobre (ore 17.30 in diretta su Rai 2) e che vedrà affrontarsi le due superpotenze italiane, ovvero la Prosecco Doc Imoco Conegliano e la Allianz Vero Volley Milano in lotta per il primo titolo della stagione 2023/2024. Un big match – organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile in collaborazione con Master Group Sport – tra due compagini pronte a darsi di nuovo battaglia a pochi mesi di distanza da quella Finale Scudetto conquistata da Conegliano dopo un finale al cardiopalma. Non mancheranno di certo le stelle delle due formazioni, a partire da Paola Egonu – approdata a Milano insieme alle compagne Kara Benjema e Nika Daalderop dopo l’esperienza in Turchia con il VakifBank – destinata a rinforzare il già ottimo gruppo di coach Marco Gaspari, per passare poi a Joanna Wolosz, Alessia Orro, Myriam Sylla, Isabelle Haak, Raphaela Folie, Marina Lubian, senza dimenticare Laura Heyrman, Sarah Fahr, Monica De Gennaro e Brenda Castillo. Il tutto è stato presentato durante una conferenza stampa tenutasi venerdì 22 settembre nella Sala del Grande Rettile al Museo della Città di Livorno. Conferenza alla quale hanno partecipato il sindaco di Livorno Luca Salvetti, il presidente del Comitato Regionale Fipav Toscana Gianmarco Modi, il direttore generale di Master Group Sport Antonio Santamaria, il direttore generale della Lega Pallavolo Serie A Femminile Enzo Barbaro, il delegato provinciale Coni Gianni Giannone, oltre a Sarah Fahr (Conegliano) e Laura Heyrman (Milano) collegate da remoto. “Siamo felici e sinceramente orgogliosi di ospitare questo importante evento nella nostra città, – esordisce Salvetti – il Modigliani Forum è uno dei migliori impianti in Toscana e in Italia e in questi anni abbiamo lavorato molto per ospitare nei suoi spazi sia i grandi eventi musicali che quelli sportivi. Dopo la partita di basket Italia-Ucraina abbiamo pensato con Master Group Sport che fosse arrivato il momento di portare anche il volley a Livorno. L’appeal delle campionesse che scenderanno in campo è unico e siamo sicuri che l’evento troverà ampio riscontro non solo in città ma in tutto il territorio toscano e auspicabilmente oltre”.

“Approfitto per ringraziare la Lega Pallavolo Serie A Femminile – aggiunge il presidente Fipav Modi – per aver scelto per il secondo anno consecutivo la Toscana come sede per la Supercoppa Italiana, una scelta importante per tutti gli appassionati di volley della Regione. Conoscendo la passione del territorio livornese e del Sindaco, con cui da tempo parlavamo di portare il volley in città, non ho dubbi del successo che riscuoterà questa iniziativa”. La parola passa poi a Santamaria di Master Group Sport: “In Italia non ci sono tanti palazzetti in grado di ospitare eventi come la Supercoppa Italiana, tra due delle più grandi squadre al mondo con delle campionesse stellari. Abbiamo deciso di tornare a Livorno perché crediamo che questa città possa dare la risposta che un evento come questo debba avere. Veniamo dagli 8000 spettatori di Bologna e l’asticella deve rimanere alta: Livorno è la città giusta per questo progetto. Ringrazio il Comune di Livorno, il Coni e il Comitato Regionale Fipav Toscana, che ci darà un importante supporto sul territorio toscano e nazionale. Abbiamo deciso di tenere il prezzo dei biglietti il più calmierato possibile perché vogliamo che sia una festa: per i giovani, per le famiglie, per gli appassionati di volley e di sport, che appartengono ad un mondo di valori sani”. “La Lega sta cercando di crescere sempre di più – chiosa infine Barbaro della Lega Volley Femminile – e il motivo per cui siamo qui è molto importante. Potevamo organizzare la Supercoppa in posti logisticamente più semplici riempiendo palazzetti con minore capienza, ma abbiamo voluto alzare l’asticella: ringrazio Master Group Sport per mantenere sempre alto il livello dei nostri eventi, è una grandissima sfida per noi riempire un palazzetto di quasi 8000 persone per una Supercoppa”.

Qui sotto i prezzi della biglietteria (da lunedì 25 settembre):

Parterre

Intero 50,00€

Intero + hospitality 80,00€

1° Anello

Intero 30,00€

Ridotto (Over 65 e Under 14) 25,00€

2° Anello

Intero 20,00€

Ridotto (Over 65 e Under 14)15,00€

3° Anello

Intero 10,00€

Ridotto (Over 65 e Under 14)5,00€

Under 4 Ingresso gratuito senza posto assegnato.

