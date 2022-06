Straborgo, spettacoli itineranti a Porta a Mare

Anche nel 2022 il Consorzio Porta a Mare partecipa al palinsesto degli eventi di Straborgo. Tutti gli spettacoli, da mercoledì 1 a domenica 5, iniziano alle 21 e sono ad ingresso gratuito

Mediagallery

Anche nel 2022 il Consorzio Porta a Mare ha deciso di partecipare attivamente al palinsesto degli eventi di Straborgo. Per questo ha elaborato un programma di iniziative di intrattenimento per grandi e piccoli, con spettacoli itineranti che faranno da trait d’union con le iniziative che si svolgeranno nel resto del quartiere. Le proposte di spettacolo accompagneranno il pubblico in un susseguirsi di emozioni, colori e divertimento.

Mercoledì 1° giugno si inizia con il Teatrino di Carta, una compagnia di teatro dei burattini che propone spettacoli rivolti alle famiglie. I loro spettacoli si offrono, infatti, a diversi livelli di lettura per divertire sia i bambini che gli adulti. Ad accompagnare il pubblico lo spettacolo itinerante degli artisti di strada del duo Ariadna che si cimenteranno in simpatici sketch utilizzando monocicli e velocipedi

Giovedì 2 giugno è in programma una vera e propria parata di artisti di strada: ci sarà chi si esibirà sui trampoli, chi con spettacoli a terra, ma tutti con l’unico obiettivo di divertire e sorprendere.

Venerdì 3 giugno sarà in scena la Compagnia Lirica Livornese che si esibirà nello spettacolo “Saluti e Baci”, un varietà ridanciano ricordando l’Avanspettacolo.

Sabato 4 giugno l’atmosfera si vestirà di un bellissimo total white. Tutti gli artisti della parata, il duo Ariadna, trampolieri ed altri, si presenteranno vestiti di bianco e di luci, illuminando – è il caso di dirlo – la serata con spettacoli coinvolgenti e di grande impatto visivo.

Domenica 5 giugno serata conclusiva, si potrà assistere allo spettacolo itinerante della Large Street Band: un gruppo di musicisti formato da 14 elementi che faranno ballare e divertire tutti.

Tutti gli spettacoli avranno inizio dalle 21 nella piazza di Porta a Mare e offerti al pubblico a titolo gratuito dalle attività presenti nell’area commerciale di Porta a Mare. Per essere sempre informati sui dettagli delle iniziative del Consorzio Porta a Mare si può andare sulla pagina www.facebook.com/Porta-a-Mare-area-commerciale.