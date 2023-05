Straborgo, la festa si accende in piazza e nelle strade. Il programma

Dal 1 al 4 giugno un intero quartiere si accende per la prima vera kermesse che dà il via all'estate labronica e si propone come evento "Re" della bella stagione livornese. Musica, artisti di strada, gastronomia, folklore, sport e gare remiere. Ecco il programma completo

Straborgo compie tre anni e lo fa restando fedele ad un format che si è presentato da subito come vincente: l’evento dell’estate livornese che accende i riflettori sull’identità di uno dei quartieri che meglio rappresenta lo spirito della città in coincidenza con la Coppa Risi’atori. Il risultato sono quattro giorni di concerti, sport e cultura, a cavallo tra tradizione e innovazione, dislocati all’interno di Borgo dei Cappuccini.

La manifestazione è stata presentata questa mattina al Cisternino di Città a Livorno, presenti il sindaco Luca Salvetti, l’assessore al turismo e commercio Rocco Garufo, il presidente del comitato organizzatore della Coppa Barontini, Luca Ondini, e Adriano Tramonti, referente eventi, promozione e Ambito della Fondazione LEM organizzatrice dell’evento.

“Straborgo rientra nel percorso che l’Amministrazione, insieme al Lem, ha fatto in questi quattro anni di rilancio e rivitalizzazione di momenti spettacolari, culturali e sportivi – ha esordito il sindaco Luca Salvetti – Sono stati arricchiti i marchi tradizionali come Effetto Venezia, e creati ex novo dei brand come il Mascagni Festival, Garibaldissima e Straborgo. Come presenze e ritorno di immagine quest’ultimo è il più grosso evento pensato e realizzato per rivitalizzare il quartiere attraverso tre elementi: presentare Borgo dei Cappuccini in una chiave diversa, offrire una proposta musicale e spettacolare, rivitalizzare la Coppa Risiatori, storica gara remiera. Da segnalare ciò che sta accadendo anche nella zona di Porta a mare, una parte della città decollata piano piano che a breve ci restituirà anche la torre dell’orologio e l’area degli ex cantieri”.

“Non nascondo una certa soddisfazione nel dire che siamo giunti alla terza edizione di questa manifestazione che mette insieme tradizione e innovazione e che segna l’inizio dell’estate livornese – sono state le parole dell’assessore Rocco Garufo – Nata nel 2019, in un momento anche molto difficile, come evento per attrarre i visitatori in città, oggi puntiamo a consolidarla e a fare di Straborgo una manifestazione sempre più grande e importante per questa città”.

“Con questa edizione Straborgo raggiunge i risultati che ci aspettavamo quando gli abbiamo dato vita– ha affermato Adriano Tramonti, responsabile eventi, promozione e Ambito di Fondazione LEM – Quello che maggiormente ci conferma il valore delle scelte operate è l’aumento di presenze turistiche in coincidenza con Straborgo e con gli altri eventi organizzati dalla Fondazione”.

Il presidente del Comitato organizzatore della Coppa Risi’atori, Luca Ondini, ha sottolineato “il valore di avere alle spalle un gruppo di volontari che hanno lavorato e lavorano per mantenere viva la tradizione della gara. Il traino di Straborgo e le riprese da drone – ha aggiunto Ondini – hanno ridato il giusto valore e il giusto seguito alla Coppa Risi’atori”.

Il cuore pulsante della festa anche quest’anno resta piazza Mazzini. Il grande quadrilatero fiancheggiato dai platani secolari ospiterà i concerti di Carmen Consoli + Marina Rei (giovedì 1° giugno), Gary Baldi Bros (venerdì 2 giugno) e Rosa Chemical (sabato 3 giugno).

Il 4 giugno sarà consacrato alla tradizione e al gesto atletico incarnati dalla Coppa Risi’atori. Anche quest’anno – e come di consueto ormai – il pubblico potrà godersi in diretta la gara regina dei Gozzi a 10 remi grazie alle riprese aeree da droni rimandate sul maxischermo allestito in piazza Mazzini. Le immagini saranno visibili, sempre in diretta, su granducato TV e in streaming sui canali social Visit Livorno, Fondazione LEM, Gare Remiere Livorno e Comune di Livorno. A conclusione della giornata, la cena di festeggiamento con tutti i quartieri concorrenti che vedrà anche all’opera una brigata di servizio del Parco del Mulino. A coronamento, la proiezione di immagini delle gare, le premiazioni e l’intrattenimento di Stefano Santomauro.

Le altre iniziative di Straborgo 2023 saranno dislocate tra le strade, le piazze e gli altri spazi all’aperto che caratterizzano il quartiere. L’ampliamento della mostra “stradale” di Stefano Pilato “Bar Orione Borgo dei Cappuccini: la gente di un rione” si snoderà tra via Borgo dei Cappuccini e le strade limitrofe, nell’area commerciale di Porta a mare ci saranno gli spettacoli curati dal Consorzio Porta a Mare e tutte le sere l’arte di strada farà incursione un po’ d’ovunque con spettacoli fissi e itineranti curati da Marco Buldrassi. Il 2 giugno, in piazza Mazzini, un suggestivo spettacolo di tessuti aerei degli acrobati Flying Sugar della palestra Solidago Fitness. Infine, non mancheranno le giostre per i più piccoli e le tradizionali bancarelle con proposte di artigianato in Piazza Mazzini e di altro tipo in via Cavalletti.

Quest’anno Fondazione LEM ha affidato la realizzazione dell’immagine della manifestazione a Valentina Savi, illustratrice livornese di livello nazionale che con il suo originale tratto ha rappresentato al meglio la freschezza di cui si riveste Straborgo da tre anni a questa parte.

Alla manifestazione sarà presente una postazione dell’Ufficio turistico di Livorno presso la quale sarà anche possibile acquistare i biglietti per il tour in battello dei Fossi.

Come già avvenuto in occasione della Settimana Velica Internazionale, anche il manifesto di Straborgo riporta una sezione in “comunicazione aumentativa e alternativa” in risposta alla proposta dell’Associazione Autismo Livorno. Si tratta di un sistema di simboli che permettono a persone con difficoltà di linguaggio verbale di comunicare. Spesso sono riquadri con all’interno un simbolo e il testo che rappresenta. La scelta della Fondazione LEM è di applicare questo tipo di comunicazione a tutti i suoi strumenti promozionali.

Straborgo è nato con l’intento di valorizzare Borgo dei Cappuccini e la Coppa Risi’atori. Il rilancio della gara – confermato da un’affluenza di pubblico sempre crescente davanti al maxischermo di Piazza Mazzini – rappresenta il primo risultato raggiunto. Il secondo è quello di aver dato vita ad un evento permanente che punta a comunicare l’identità e la cultura di Livorno attraverso uno dei suoi quartieri più caratteristici che si apre anche ai giovani grazie alla musica più attuale.

Straborgo è organizzato dalla Fondazione L.E.M. – Livorno Euro Mediterranea. Al cuore della sua mission l’organizzazione e l’ideazione di grandi eventi cittadini per conto dell’amministrazione e la contemporanea attività di promozione territoriale a fini turistici.

