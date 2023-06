Straborgo, stasera c’è Rosa Chemical. Il programma

Nelle foto l'artista rivelazione di Sanremo 2023 che stasera si esibirà in piazza Mazzini, Rosa Chemical

Come sempre il concerto in piazza Mazzini sarà libero e gratuito (posti in piedi). Apertura del main event, alle 21,45, con Ortiz 1991/Sciabola

Sabato 3 giugno a Straborgo è il momento di Rosa Chemical, la rivelazione di Sanremo 2023 con Made in Italy, un brano provocatorio che racchiude tutta l’essenza e l’irriverenza prorompente del giovane artista piemontese (clicca sulla clip sopra al titolo per consultare il programma dettagliato della terza giornata di Straborgo). Come sempre il concerto in piazza sarà libero e gratuito (posti in piedi). Apertura del main event, alle 21,45, con Ortiz 1991/Sciabola.

Poliedrico, eclettico, dalle mille sfaccettature e non etichettabile, non ha dato sfogo alla sua creatività solo a livello musicale – con influenze che spaziano dall’hiphop alla trap all’elettronica -, ma lavorando anche come modello per la marca italiana di moda Gucci, come art and creative director e dedicandosi alla scrittura di videoclip.

Come sempre, le altre iniziative di Straborgo 2023 saranno dislocate tra le strade, le piazze e gli altri spazi all’aperto che caratterizzano il quartiere. L’ampliamento della mostra “stradale” di Stefano Pilato “Bar Orione Borgo dei Cappuccini: la gente di un rione” si snoderà tra via Borgo dei Cappuccini e le strade limitrofe, nell’area commerciale di Porta a mare ci saranno gli spettacoli curati dal Consorzio Porta a Mare e tutte le sere l’arte di strada farà incursione un po’ d’ovunque con spettacoli fissi e itineranti curati da Marco Buldrassi.

Anche quest’anno è disponibile il servizio Taxi Social, progetto promosso dal Tavolo Disabilità Non Autosufficienza e Ridotta Autonomia voluto dalla Consulta delle Associazioni del Comune di Livorno.

Per prenotazioni: i giorni 30/31 maggio 1/2/3 giugno dalle ore 10 alle ore 12 WhatsApp o chiamata telefonica al numero 334 3617092

Condividi: