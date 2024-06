Inizia Straborgo, stasera i Subsonica. Il programma della tre giorni

Venerdì 31 maggio lo storico gruppo torinese, appena ripartito con un tour nei palazzetti, alle 22.00 salirà sul palco di piazza Mazzini. Tra le novità, la navetta gratuita con parcheggio scambiatore allo stadio, Strabrocantage tra Porta a Mare e piazza Luigi Orlando e il cinema all'aperto dedicato ai bambini al Parco Centro Città. Riconfermato il servizio taxi social per disabili. Taglio del nastro alle 19 nell’area ledwall in piazza Mazzini

Straborgo è l’evento che mette insieme musica, sport e cultura nato nel 2021 per valorizzare Borgo dei Cappuccini, uno dei quartieri più caratteristici di Livorno, e rilanciare la Coppa Risi’atori, una delle competizioni remiere più amate in città. Rappresenta ormai un appuntamento permanente dell’estate regionale, rivolto anche ai giovani grazie alla musica di tendenza. L’evento è organizzato da Fondazione Lem – Livorno Euro Mediterranea la cui missione è la promozione turistica e l’organizzazione di grandi eventi per il comune di Livorno (clicca qui per tutte le info sul servizio navetta).

Il cuore pulsante della festa è piazza Mazzini. Il grande quadrilatero fiancheggiato da platani secolari ospiterà quest’anno due concerti e una serata all’insegna del divertimento. Come di consueto, tutti e tre gli eventi sono ad ingresso gratuito. Venerdì 31 maggio arrivano i Subsonica, lo storico gruppo torinese appena ripartito con un tour nei palazzetti in cui sono svelati i nuovi brani del loro decimo album in studio dal titolo “Realtà aumentata”. Sabato 1 giugno è il turno di Rose Villain, tra le rivelazioni dell’ultimo festival di Sanremo con il brano “Click Boom!”, per la quale il concerto di Livorno apre ufficialmente il radio “Sakura summer tour 2024”. A chiusura della tre-giorni, domenica 2 giugno, il ritorno a Livorno di Ubaldo Pantani: il comico-imitatore è da anni protagonista in tv con programmi sulle reti Rai (tra cui “Quelli che il calcio” per 12 edizioni), Mediaset (il ciclo “Mai dire”, con la Gialappa’s Band) e ora sul Nove da Fabio Fazio, proponendo personaggi di grande successo (Lapo Elkann, Massimo Giletti, Max Allegri, Gigi Buffon, Paolo Del Debbio, Mario Giordano e molti altri). Il pomeriggio di domenica 2 giugno sarà consacrato alla tradizione e al gesto atletico incarnati dalla Coppa Risi’atori. Anche quest’anno – e come di consueto ormai – il pubblico potrà godersi in diretta la gara regina dei Gozzi a 10 remi grazie alle riprese aeree da droni rimandate sul maxischermo allestito in piazza Mazzini. Le immagini saranno visibili, sempre in diretta, su granducato TV e in streaming sui canali social Visit Livorno, Fondazione LEM, Gare Remiere Livorno e Comune di Livorno. A conclusione della giornata, la cena di festeggiamento con tutti i quartieri concorrenti. Le altre iniziative saranno dislocate tra le strade, le piazze e gli altri spazi all’aperto che caratterizzano il quartiere. L’ampliamento della mostra “stradale” di Stefano Pilato “Bar Orione Borgo dei Cappuccini: la gente di un rione” si snoderà tra via Borgo dei Cappuccini e le strade limitrofe, nell’area commerciale di Porta a mare ci saranno gli spettacoli curati dal Consorzio Porta a Mare e l’arte di strada farà incursione un po’ d’ovunque con spettacoli fissi e itineranti curati da Marco Buldrassi. Non mancheranno le giostre per i più piccoli e le tradizionali bancarelle con le proposte di artigianato di Etruria Eventi. La novità 2024 si chiama Strabrocantage, versione straordinaria del mercato degli oggetti del passato organizzato il secondo sabato di ogni mese e che occuperà buona parte degli spazi di Porta a mare e Piazza Luigi Orlando, con orario 9.00-24.00, raddoppiando di fatto la normale superficie del mercato. In occasione di Straborgo, dopo tre anni di assenza torna al Parco F.lli Gragnani del centro città il cinema all’aperto dedicato ai bambini in collaborazione con il “chioschino” di Federico Quercioli. I film saranno proiettati su schermo, ma non ci saranno sedie: ognuno potrà sedersi comodamente sul prato, oppure potrà portarsi una sedia da casa. Il programma delle tre serate prevede la proiezione di Spirti cavallo selvaggio, Jurassic Park e E.T. Il cinema continuerà tutta l’estate, ogni mercoledì di giugno, luglio e agosto.

VENERDÌ 31 MAGGIO

Subsonica in concerto / Piazza Mazzini, ore 22.00

Straborgo a Porta a mare / Porta a mare, dalle 16.00 alle 23.30

Artisti di strada / Vie di borgo cappuccini, dalle 20.30 alle 23.00

Mostra permanente Bar Orione / Borgo cappuccini e vie limitrofe

Cinema all’aperto / Parco F.lli Gragnani, ore 21.00

Straphoto / Area commerciale di Porta a mare

Visite al faro di livorno / Via Edda Fagni, dalle 10.00 alle 13.00

SUBSONICA IN CONCERTO PIAZZA MAZZINI, ORE 22.00

Dopo la conclusione del Subsonica 2024 tour nei palazzetti italiani, il 31 maggio la band torinese parte proprio da Straborgo con il suo La bolla tour che la porterà nei principali festival dell’estate italiana a cui, sebbene giovane, Straborgo appartiene già di diritto. Il Subsonica tour nei palazzetti ha trasportato pubblico e band in una realtà aumentata fatta di complessità, di elementi tecnici e dati, ma senza perdere il contatto con la realtà quotidiana e la dimensione umana: quella più istintiva, messa in luce dalle voci, trascinando tutti in un’esperienza collettiva, in un sogno in cui si viene elevati dal terreno ma portando con sé le radici e la passione da cui si proviene. La tournée ha dato vita per la prima volta live ai brani del nuovo album “Realtà Aumentata”, uscito il 12 gennaio e anticipato dai singoli “Pugno di Sabbia”, “Mattino di Luce” e “Adagio”. Il disco è composto da undici canzoni – scritte nell’arco del 2023 – che hanno assorbito molta realtà nei suoni, nei ritmi e nelle parole. Questi brani zoomano tra pixel di quotidianità e visioni cosmiche, tra energie luminose e penombre, tra presente e futuro, viaggiando sempre su un binario ritmico avvolgente. All’album è seguita la release, il 22 marzo, dell’EP di “Universo”, contenente il singolo originale (quarta traccia di “Realtà Aumentata”) e tre remix a cura di Indian Wells, Ivreatronic e del collettivo Bufufer. L’uscita è accompagnata anche dal videoclip che vede alla regia Gabriele Ottino e Akasha, girato a Torino in ALTEC, il centro d’eccellenza internazionale per i servizi aerospaziali. Samuel, Max Casacci, Boosta, Ninja e Vicio onorano il traguardo della decima release con un album manifesto che racconta il presente, toccando temi attuali attraverso diversi livelli di lettura, in un universo musicale vario e sorprendente, ma con lo stile inconfondibile che caratterizza il gruppo dal 1996. I Subsonica nel 2024 sono una band che ha visto il mondo cambiare radicalmente più volte, ma che ha mantenuto la percezione di ciò che non cambierà mai. Per esempio, il live “vissuto come momento di fortissima connessione tra di noi e tra noi e il resto delle persone che, seguendoci, scelgono di fare parte di una storia che continua a essere scritta su ogni palco, ad ogni singolo e irripetibile concerto”.

BIO

I Subsonica sono un gruppo rock elettronico italiano nato a Torino nel 1996 dall’unione di alcuni esponenti della scena musicale alternativa: Samuel (cantante), Max Casacci (produttore e chitarrista), Boosta (tastierista), Ninja (batterista), e Vicio (bassista), che ha sostituito Pierfunk dal 1999. La band, influenzata da ritmi underground e linguaggi sonori sperimentali, ha rivoluzionato la scena e creato un sound riconoscibile, coniugando suoni elettronici, incisività melodica italiana e grande carica sul palco. I Subsonica sono, infatti, unanimemente apprezzati per la potenza del loro live. Numerosi i premi e riconoscimenti collezionati, fra i quali: Premio Amnesty Italia, MTV Europe Music Award, Premio Italiano della Musica, Italian Music Award, Premio Grinzane Cavour, TRL Award, ed una partecipazione al Festival di Sanremo. Nella loro carriera hanno pubblicato gli album: “Subsonica” uscito nel 1997, “Microchip emozionale” del 1999, “Amorematico” del 2002 che conta 100.000 copie vendute, “Terrestre” del 2005, 110.000 copie vendute, “L’eclissi” del 2007, “Eden” del 2011, certificato platino, “Una Nave in una Foresta” del 2014, certificato platino, la raccolta del 2008 “Nel vuoto per mano 1997/2007”, certificata platino, e “8”, uscito il 12 ottobre 2018 a cui seguono un tour europeo a dicembre 2018, la tournée italiana nei palazzetti (febbraio 2019) e date estive nei principali festival italiani. Il 22 novembre 2019 il gruppo pubblica “Microchip Temporale”, una speciale riedizione di “Microchip Emozionale”, in collaborazione con 14 artisti. Venerdì 24 aprile 2020 viene pubblicato “Mentale Strumentale”, nono album inedito dei Subsonica, registrato nel 2004. All’uscita discografica segue l’omonimo tour che, dopo essere stato spostato a causa dell’emergenza sanitaria, è partito il 1° aprile 2022 e ha registrato il tutto esaurito. Il tour segue quello estivo che nel 2021 ha toccato diverse piazze e venue all’aperto in tutta Italia. A luglio 2022 segue la tournée estiva ATMOSFERICO 2022 con cui la band ha celebrato il ventennale di Amorematico, il terzo album dei Subsonica, pubblicato l’11 gennaio 2002. Durante l’80esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, i Subsonica vengono insigniti del Premio Speciale Soundtrack Stars Award per la musica di “Adagio”, film di Stefano Sollima. Il 20 ottobre 2023 esce “Pugno di Sabbia”, il nuovo singolo che – assieme al brano “Mattino di Luce” – anticipa il decimo album in studio della band “Realtà Aumentata”, fuori il 12 gennaio 2024. Il 2024 li vede tornare ad esibirsi nei principali palazzetti italiani con il Subsonica 2024 Tour, a cui seguirà la tournée estiva La bolla tour nei principali festival.

STRABORGO A PORTA A MARE DALLE 16 ALLE 24

STRA-BROCANTAGE

Dalle ore 16.00 alle ore 24.00

Edizione speciale di Brocantage, la mostra mercato di antiquariato, modernariato e collezionismo, dedicata a Straborgo.

DJ SET WATERFRONT

Dalle 18.30 alle 21.30

Tutti i giorni, il meglio dei DJ di Radio Toscana per un pre-show musicale vista mare.

FACCE DA STRABORGO

Dalle 20.00 alle 24.00

Contest fotografico – Fatti fotografare e partecipa alla mostra sui personaggi più pittoreschi di Straborgo.

MAGIC SHOW

Dalle 21.30 alle 23.30

Spettacoli di magia, illusionismo, giochi e intrattenimento per bambini

ARTISTI DI STRADA VIE DI BORGO CAPPUCCINI, DALLE 20.30 ALLE 23.00

Dalle 21.00 alle 23.00

Spettacolo itinerante – trampoli e velocipede

Fratelli Senza Cervelli

Ore 21.30

durata spettacolo 45/50’

Borgo Cappuccini/Scali Novi Lena

Mr Fred in Rocambolesco

[clownerie, giocoleria, micromagia]

Uno spettacolo circense dal sapore un po’ retrò, adatto a bambini e famiglie. Tecnica, illusione e comicità si fondono per dare vita a una divertente e rocambolesca esibizione tra circo e magia, fatta di serietà e follie, in cui il pubblico è sempre protagonista. Bambini che si improvvisano mirabolanti giocolieri, illusioni che fino all’ultimo non sapremo se riusciranno, monocicli, palline, clave, spettatori che diventano presentatori per finire coinvolti in un rischiosissimo numero coi coltelli… un susseguirsi serrato di stupore e divertimento dritti verso il gran finale: il numero di fuoco! Con lo sgraziato intento di riproporre un’atmosfera a cavallo tra i salotti della Londra vittoriana e le piste dei circhi girovaghi, Mr Fred intreccerà diavolerie, sobrietà e follia… ma la poesia, quella, la metterà tutta il pubblico.

Dalle 20:30 alle 22:30

Scali Novi Lena

Laboratorio di circo per bambini e ragazzi

A cura di Enrico Pellegrini

Il circo è incontro, è spettacolo, è vita.

I partecipanti potranno sperimentare tecniche ed attività del circo ludico-educativo. Foulard, piattini, palline e tanti altri attrezzi colorati saranno gli strumenti per esprimere creatività e fantasia su una vera pista da circo. In un contesto divertente e totalmente inclusivo, Clown Pinkopallino ci accompagnerà per tutte le serate, pronto ad accogliere chi voglia mettersi in gioco.

MOSTRA PERMANENTE BAR ORIONE BORGO CAPPUCCINI E VIE LIMITROFE

Mostra fotografica stradale permanente a cura di Stefano Pilato

Bar Orione Borgo dei Cappuccini, la Gente di un Rione è un progetto concepito per far conoscere e valorizzare, attraverso una mostra fotografica stradale, la gente e i personaggi vissuti nel rione storico di Borgo dei Cappuccini. Lanciato nel 2021, torna anche nel 2024 con un upgrade. “Quarta edizione di Straborgo e quarta edizione della mostra. Quest’anno il progetto si amplierà con due nuove postazioni al civico 89 di Borgo Cappuccini e al civico 3 di via Cavalletti. Dallo scorso anno l’apporto di nuove fotografie da presentare è stato importante. Tanti quelli che hanno bussato alla porta del mio studio con l’album di famiglia e altrettanti quelli che hanno inviato fotografie di chi vive ormai lontano, ma che ha sempre a cuore il quartiere dove è nato. La raccolta delle numerose immagini mi ha portato a concepire fin dall’inizio un allestimento direttamente sulle pareti dei palazzi, in corrispondenza approssimativa degli scatti fotografici originari, lungo un tratto di Borgo dei Cappuccini e di vie limitrofe. Complessivamente sono in mostra circa 200 fotografie disposte su 26 postazioni, corredate da didascalie in italiano e in inglese. Le fotografie scelte ritraggono persone e personaggi noti nel quartiere che si sono avvicendati in varie epoche, soprattutto del secolo scorso. Sono presenti ritratti degli anni Venti e Trenta, foto di comitive di amici degli anni Cinquanta, artigiani e commercianti che hanno popolato un quartiere che, anche se non come nel Novecento, continua a vivere attraverso i suoi nuovi abitanti e le sue nuove attività. La mostra è stata concepita per rimanere allestita permanentemente e ampliata nel tempo”.

CINEMA ALL’APERTO PARCO F.LLI GRAGNANI (CENTRO CITTA’) ORE 21

Dopo tre anni di assenza torna al Parco F.lli Gragnani del centro città il cinema all’aperto dedicato ai bambini in collaborazione con il “Chioschino” di Federico Quercioli. I film saranno proiettati su schermo, ma non ci saranno sedie: ognuno potrà sedersi comodamente sul prato, oppure potrà portarsi una sedia da casa. Il programma delle tre serate prevede la proiezione di Spirti cavallo selvaggio, Jurassic Park e E.T. Il cinema continuerà tutta l’estate, ogni mercoledì di giugno, luglio e agosto. Spirit – Cavallo selvaggio è un film d’animazione del 2002 diretto da Kelly Asbury e Lorna Cook. Narra l’amicizia che nasce tra un cavallo selvaggio e un giovane indiano.

STRAPHOTO AREA COMMERCIALE DI PORTA A MARE

1° Photocontest Straborgo 2024 “Straphoto”

L’Associazione Culturale Click Art, in collaborazione con il Centro commerciale Porta a Mare, Fondazione LEM e RCE Foto, organizza il 1° Photocontest Straborgo 2024 “Straphoto”, con un premio al miglior autore di € 500,00 in buono acquisto spendibile presso RCE Foto e altri premi offerti da Associazione Click Art e Centro commerciale Porta a Mare. Il contest, a cui ci si poteva iscrivere entro il 22 maggio, è aperto a tutti coloro che desiderano impegnarsi nella realizzazione di un portfolio fotografico documentando e interpretando il borgo in festa nei suoi aspetti più vari: le architetture, il mare, la vita di strada, il paesaggio urbano, le gare remiere, la festa del quartiere e i personaggi di Straborgo. Venerdì 31 maggio, 1 e 2 giugno ci sarà il ritrovo dei partecipanti con Luigi Angelica e l’inizio dei percorsi fotografici individuali alla ricerca di storie per le strade del Borgo & Straborgo. Venerdì 21 giugno è il termine ultimo per la consegna dei lavori e sabato 6 luglio è previsto l’evento di premiazione aperto al pubblico presso la galleria del Centro Commerciale Porta a Mare, con discussione e proiezione/presentazione di portfolio/filmati.

VISITE AL FARO DI LIVORNO IN VIA EDDA FAGNI DALLE 10 ALLE 13

In occasione di Straborgo 2024 è offerta a livornesi e turisti l’opportunità di visitare il faro della città venerdì 31 maggio e sabato 1° giugno. L’ingresso sarà possibile solo su prenotazione tramite la piattaforma Eventbrite al link https://aperturafarostraborgo2024.eventbrite.it. L’accesso al faro avverrà dal cancello di ingresso ai cantieri Benetti (via Edda Fagni). I visitatori che si saranno prenotati sulla piattaforma Eventbrite dovranno presentarsi almeno 15 minuti prima dell’orario scelto per l’ingresso e porre particolare attenzione a tutte le clausole e avvertenze che verranno indicate durante la fase di prenotazione. Le visite, della durata di un’ora, il 31 maggio si terranno alle ore 10.00. Gli ingressi saranno alle ore 10.00, 11.00, 12.00 e 13.00. Avvertenze: al faro non ci sono bagni né punti ristoro e per salire alla terrazza bisogna percorrere 295 gradini.

