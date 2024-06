Rose Villain a Straborgo. Il programma di stasera

Apre il concerto della cantautrice milanese sul palco di piazza Mazzini la livornese Flamen. Tra gli eventi collaterali a Porta a Mare proseguono Strabrocantage, Magic Show e Dj set, artisti di strada per le vie di Borgo, cinema all'aperto per bambini al Parco Centro Città e la mostra Orione

Secondo giorno per Straborgo, l’evento che dal 2021 mette insieme musica, sport e cultura per valorizzare Borgo dei Cappuccini, uno dei quartieri più caratteristici di Livorno, e rilanciare la Coppa Risi’atori, forse la più amata tra le suggestive competizioni remiere dell’estate cittadina. Il cuore pulsante di Straborgo è piazza Mazzini. Il grande quadrilatero fiancheggiato dai platani che ha ospitato i Subsonica in apertura di festa, domani, sabato 1° giugno, sarà occupato dai fan di Rose Villain, tra le rivelazioni dell’ultimo festival di Sanremo con il brano “Click Boom!”. Per lei, il concerto di Livorno apre ufficialmente il “Radio “Sakura summer tour 2024”. Il pomeriggio di domenica 2 giugno sarà consacrato alla tradizione e al gesto atletico incarnati dalla Coppa Risi’atori. Anche quest’anno – e come di consueto ormai – il pubblico potrà godersi in diretta la gara regina dei Gozzi a 10 remi grazie alle riprese aeree da droni rimandate sul maxischermo allestito in piazza Mazzini. Le altre iniziative saranno dislocate tra le strade, le piazze e gli altri spazi all’aperto che caratterizzano il quartiere. L’ampliamento della mostra “stradale” di Stefano Pilato “Bar Orione Borgo dei Cappuccini: la gente di un rione” si snoderà tra via Borgo dei Cappuccini e le strade limitrofe, nell’area commerciale di Porta a mare ci saranno gli spettacoli curati dal Consorzio Porta a Mare e l’arte di strada farà incursione un po’ d’ovunque con spettacoli fissi e itineranti curati da Marco Buldrassi. Non mancheranno le giostre per i più piccoli e le tradizionali bancarelle con le proposte di artigianato di Etruria Eventi. La novità 2024 si chiama Strabrocantage, versione straordinaria del mercato degli oggetti del passato organizzato il secondo sabato di ogni mese e che occuperà buona parte degli spazi di Porta a mare e Piazza Luigi Orlando, con orario 9.00-24.00, raddoppiando di fatto la normale superficie del mercato. In occasione di Straborgo, dopo tre anni di assenza torna al Parco F.lli Gragnani del centro città il cinema all’aperto dedicato ai bambini in collaborazione con il “chioschino” di Federico Quercioli. I film saranno proiettati su schermo, ma non ci saranno sedie: ognuno potrà sedersi comodamente sul prato, oppure potrà portarsi una sedia da casa. Il programma delle tre serate prevede la proiezione di Spirti cavallo selvaggio, Jurassic Park e E.T. Il cinema continuerà tutta l’estate, ogni mercoledì di giugno, luglio e agosto. Di seguito il programma sintetico ed esteso di sabato 1 giugno. Per tutte le info www.straborgo.it.

SABATO 1 GIUGNO

Rose Villain in concerto / Piazza Mazzini, ore 22.00

Straborgo a Porta a mare / Porta a mare, dalle 16.00 alle 23.30

Artisti di strada / Vie di Borgo Cappuccini, dalle 20.30 alle 23.00

Mostra permanente Bar Orione / Borgo cappuccini e vie limitrofe

Cinema all’aperto / Parco F.lli Gragnani, ore 21.00

Straphoto / Area commerciale di Porta a mare

Visite al faro di Livorno / Via Edda Fagni, dalle 9.00 alle 12.00

ROSE VILLAIN IN CONCERTO PIAZZA MAZZINI, ORE 22.00

Apre il concerto la livornese Flamen

Rose Villain sarà sul palco di Straborgo sabato 1° giugno. Il concerto di Livorno apre ufficialmente il “RADIO SAKURA SUMMER TOUR 2024” della trentacinquenne cantautrice milanese, tra le rivelazioni dell’ultimo festival di Sanremo con il brano Click Boom! contenuto nel suo ultimo album Radio Sakura (Warner Music Italy). È il primo una serie di concerti che la porteranno in giro per l’Italia fino ad ottobre. Nata a Milano e poi trasferitasi a New York, la cantante, autrice e regista ha all’attivo milioni di stream. D’altronde Rose Villain cura in prima persona la creatività di ogni progetto artistico che la riguarda. La consacrazione, arrivata negli ultimi anni dai featuring di alto livello con artisti che l’hanno fortemente voluta al suo fianco, ha portato Rose a voler dire ancora di più la sua. A gennaio 2023 esce il suo primo lavoro discografico, “Radio Gotham” (certificato platino da FIMI/GfK Italia), un album esplosivo, inaspettato, ricco di tematiche personali in cui l’artista si mette a nudo, che ha entusiasmato pubblico e critica e ha debuttato tra le prime 5 posizioni della classifica settimanale Top Album FIMI e all’ottavo posto della Top Albums Debut Global di Spotify. Dopo aver calcato il palco del Concertone del Primo Maggio di Roma nel 2023, la scorsa estate la voce di Rose Villain è stata su tutte le radio grazie al singolo di Achille Lauro “Fragole” (certificato triplo platino da FIMI/GfK Italia), che l’ha vista co-protagonista. A ottobre 2023 è tornata con la sua nuova hit “Io, me ed altri guai” (Warner Music Italy), una Tainted Love in stile Mercoledì Addams, certificata disco d’oro. A dicembre è stata protagonista di due speciali appuntamenti live in occasione del suo primo show “A VILLAIN STORY: the beginning”, il 3 dicembre a Milano (data sold out) e il 15 a Roma, e ha già annunciato 4 nuove date nei club per il 2024 a Firenze, Padova, Napoli e Milano. L’artista, inoltre, aprirà le 4 date italiane del tour dei Coldplay il 12, 13, 15 e 16 luglio allo Stadio Olimpico di Roma. Rose è tra i giudici scelti per il programma Netflix “Nuova Scena – Rhythm+Flow Italia”, la competizione musicale del mondo rap, prodotta da Fremantle, assieme a Fabri Fibra e Geolier alla ricerca dei protagonisti che segneranno la nuova scena rap italiana. Rose Villain è stata in gara tra i Big della 74^ edizione del Festival di Sanremo con il brano “CLICK BOOM!”, certificato disco di platino da FIMI/GfK Italia e contenuto nel suo nuovo album “RADIO SAKURA” (Warner Music Italy), uscito venerdì 8 marzo. Il progetto discografico ha debuttato alla #2 della Classifica Spotify Top Albums Debut Global e sul podio della Top Album FIMI, alla #3. Ben 7 tracce del nuovo disco, inoltre, sono entrate, dopo la prima settimana di uscita, nella Classifica Top Singoli FIMI.

FLAMEN

Flamen (Miriam Flaminia Cassarino), nata nel 2005, è una cantautrice livornese con origini sicule. Inizia a cantare sin dalla tenera età per continuare a sviluppare la sua passione e formarsi a 360 ° ampliando le proprie conoscenze anche nel mondo teatrale, della danza, strumentistico e del Djing. Nel 2020 si dedica alla scrittura e composizione dei suoi brani, caratterizzati da sonorità pop – elettroniche e cerca con la sua musica di raccontare e scoprire inconscio ed emozioni. Inizia a collaborare in particolare con KeMee, produttore musicale e ballerino con il quale i suoi progetti riescono a diventare realtà sonora.

STRABORGO A PORTA A MARE DALLE 16 ALLE 24

STRA-BROCANTAGE

Dalle ore 16.00 alle ore 24.00

Edizione speciale di Brocantage, la mostra mercato di antiquariato, modernariato e collezionismo, dedicata a Straborgo.

DJ SET WATERFRONT

Dalle 18.30 alle 21.30

Tutti i giorni, il meglio dei DJ di Radio Toscana per un pre-show musicale vista mare.

FACCE DA STRABORGO

Dalle 20.00 alle 24.00

Contest fotografico – Fatti fotografare e partecipa alla mostra sui personaggi più pittoreschi di Straborgo.

MAGIC SHOW

Dalle 21.30 alle 23.30

Spettacoli di magia, illusionismo, giochi e intrattenimento per bambini

ARTISTI DI STRADA VIE DI BORGO CAPPUCCINI, DALLE 20.30 ALLE 23.00

Dalle 21.00 alle 23.00

Spettacolo itinerante – trampoli e velocipede

Fratelli Senza Cervelli

Ore 21.30

durata spettacolo 45/50’

Borgo Cappuccini/Scali Novi Lena

Karacongioli – Folletti giocolieri ed equilibristi

[giocoleria, clownerie]

Nell’assoluta convinzione di essere gli unici sani di mente in un paese di matti (o sarà forse il contrario?), i Karacongioli proiettano il pubblico nel loro mondo surreale, facendo sorgere il dubbio che la realtà sia davvero quella che loro raccontano. Amante della comicità demenziale, l’allegra famigliola di famelici finti folletti ammalia grandi e piccini giocando a stravolgere i punti di riferimento del mondo reale, facendo e dicendo tutto e il contrario di tutto, avvalendosi di personaggi che si danno le regole per conto proprio. Bislacchi oggetti volanti, delicati equilibrismi e monocicli ballerini sono lo sfondo di uno spettacolo dove l’assurdo fa da padrone.

Dalle 20.30 alle 22.30

durata interventi 30’

Scali Novi Lena

Laboratorio di circo per bambini e ragazzi

A cura di Enrico Pellegrini

Il circo è incontro, è spettacolo, è vita.

I partecipanti potranno sperimentare tecniche ed attività del circo ludico-educativo. Foulard, piattini, palline e tanti altri attrezzi colorati saranno gli strumenti per esprimere creatività e fantasia su una vera pista da circo. In un contesto divertente e totalmente inclusivo, Clown Pinkopallino ci accompagnerà per tutte le serate, pronto ad accogliere chi voglia mettersi in gioco.

MOSTRA PERMANENTE BAR ORIONE BORGO CAPPUCCINI E VIE LIMITROFE

Mostra fotografica stradale permanente a cura di Stefano Pilato

Bar Orione Borgo dei Cappuccini, la Gente di un Rione è un progetto concepito per far conoscere e valorizzare, attraverso una mostra fotografica stradale, la gente e i personaggi vissuti nel rione storico di Borgo dei Cappuccini. Lanciato nel 2021, torna anche nel 2024 con un upgrade. “Quarta edizione di Straborgo e quarta edizione della mostra. Quest’anno il progetto si amplierà con due nuove postazioni al civico 89 di Borgo Cappuccini e al civico 3 di via Cavalletti. Dallo scorso anno l’apporto di nuove fotografie da presentare è stato importante. Tanti quelli che hanno bussato alla porta del mio studio con l’album di famiglia e altrettanti quelli che hanno inviato fotografie di chi vive ormai lontano, ma che ha sempre a cuore il quartiere dove è nato. La raccolta delle numerose immagini mi ha portato a concepire fin dall’inizio un allestimento direttamente sulle pareti dei palazzi, in corrispondenza approssimativa degli scatti fotografici originari, lungo un tratto di Borgo dei Cappuccini e di vie limitrofe. Complessivamente sono in mostra circa 200 fotografie disposte su 26 postazioni, corredate da didascalie in italiano e in inglese. Le fotografie scelte ritraggono persone e personaggi noti nel quartiere che si sono avvicendati in varie epoche, soprattutto del secolo scorso. Sono presenti ritratti degli anni Venti e Trenta, foto di comitive di amici degli anni Cinquanta, artigiani e commercianti che hanno popolato un quartiere che, anche se non come nel Novecento, continua a vivere attraverso i suoi nuovi abitanti e le sue nuove attività. La mostra è stata concepita per rimanere allestita permanentemente e ampliata nel tempo”.

CINEMA ALL’APERTO PARCO F.LLI GRAGNANI (CENTRO CITTA’) ORE 21

Dopo tre anni di assenza torna al Parco F.lli Gragnani del centro città il cinema all’aperto dedicato ai bambini in collaborazione con il “Chioschino” di Federico Quercioli. I film saranno proiettati su schermo, ma non ci saranno sedie: ognuno potrà sedersi comodamente sul prato, oppure potrà portarsi una sedia da casa. Il programma delle tre serate prevede la proiezione di Spirti cavallo selvaggio, Jurassic Park e E.T. Il cinema continuerà tutta l’estate, ogni mercoledì di giugno, luglio e agosto. Jurassic Park. La seconda serata è dedicata a un film del 1993 diretto da Steven Spielberg, basato sull’omonimo romanzo scritto da Michael Crichton. Due paleontologi vengono invitati su di un’isola dove sono stati reintrodotti animali preistorici.

STRAPHOTO AREA COMMERCIALE DI PORTA A MARE

1° Photocontest Straborgo 2024 “Straphoto”

L’Associazione Culturale Click Art, in collaborazione con il Centro commerciale Porta a Mare, Fondazione LEM e RCE Foto, organizza il 1° Photocontest Straborgo 2024 “Straphoto”, con un premio al miglior autore di € 500,00 in buono acquisto spendibile presso RCE Foto e altri premi offerti da Associazione Click Art e Centro commerciale Porta a Mare. Il contest, a cui ci si poteva iscrivere entro il 22 maggio, è aperto a tutti coloro che desiderano impegnarsi nella realizzazione di un portfolio fotografico documentando e interpretando il borgo in festa nei suoi aspetti più vari: le architetture, il mare, la vita di strada, il paesaggio urbano, le gare remiere, la festa del quartiere e i personaggi di Straborgo. Venerdì 31 maggio, 1 e 2 giugno ci sarà il ritrovo dei partecipanti con Luigi Angelica e l’inizio dei percorsi fotografici individuali alla ricerca di storie per le strade del Borgo & Straborgo. Venerdì 21 giugno è il termine ultimo per la consegna dei lavori e sabato 6 luglio è previsto l’evento di premiazione aperto al pubblico presso la galleria del Centro Commerciale Porta a Mare, con discussione e proiezione/presentazione di portfolio/filmati.

VISITE AL FARO DI LIVORNO IN VIA EDDA FAGNI DALLE 10 ALLE 13

In occasione di Straborgo 2024 è offerta a livornesi e turisti l’opportunità di visitare il faro della città venerdì 31 maggio e sabato 1° giugno. L’ingresso sarà possibile solo su prenotazione tramite la piattaforma Eventbrite al link https://aperturafarostraborgo2024.eventbrite.it. L’accesso al faro avverrà dal cancello di ingresso ai cantieri Benetti (via Edda Fagni). I visitatori che si saranno prenotati sulla piattaforma Eventbrite dovranno presentarsi almeno 15 minuti prima dell’orario scelto per l’ingresso e porre particolare attenzione a tutte le clausole e avvertenze che verranno indicate durante la fase di prenotazione. Le visite, della durata di un’ora, il 31 maggio si terranno alle ore 10.00. Gli ingressi saranno alle ore 10.00, 11.00, 12.00 e 13.00. Avvertenze: al faro non ci sono bagni né punti ristoro e per salire alla terrazza bisogna percorrere 295 gradini.

