Rose Villain sabato 1 giugno a Straborgo

Il concerto di Livorno aprirà ufficialmente il RadioSakura Summer Tour della 35enne tra le rivelazioni dell’ultimo festival di Sanremo con il brano Click Boom! Tramonti: "E' la cantante del momento con Toto Barbato siamo riusciti a portarla a Livorno"

Rose Villain il primo asso sul tavolo di Straborgo 2024. “E’ la cantante del momento – afferma Adriano Tramonti, responsabile organizzazione eventi di Fondazione LEM – Non abbiamo voluto farcela scappare e Toto Barbato, come già altre volte ha fatto con giovani talenti della musica italiana, è riuscito a portacela a Livorno”. La cantautrice milanese, che quest’estate aprirà anche i concerti italiani del tour dei Coldplay il 12, 13, 15 e 16 luglio allo Stadio Olimpico di Roma, sarà sul palco di Straborgo sabato 1 giugno. E il concerto di Livorno aprirà ufficialmente il RadioSakura Summer Tour della 35enne, tra le rivelazioni dell’ultimo festival di Sanremo con il brano Click Boom!

Come ormai avviene da quattro anni a questa parte, cioè da quando ha visto la luce nel 2021, Straborgo conferma la sua vocazione di evento capace di intercettare sia talenti emergenti che artisti consolidati. Afferma il sindaco di Livorno Luca Salvetti: “Abbiamo pensato ad uno Straborgo 2024 con ingredienti simili a quelli delle scorse edizioni che si sono dimostrati azzeccati e di successo. Per questo, da un lato abbiamo previsto una proposta di artisti conosciuti e di livello, dall’altro giovani cantanti emergenti capaci di attirare soprattutto il pubblico dei giovani e giovanissimi. Quindi, dopo Tananai, Ariete e Rosa Chemical arriva Rose Villain, cantautrice che ha fatto benissimo a Sanremo e che è tra quelle che dopo la kermesse è riuscita a ritagliarsi uno spazio importante nel panorama della musica italiana”. Aggiunge l’assessore al turismo e commercio del comune di Livorno, Rocco Garufo: “Siamo molto soddisfatti che Livorno sia la tappa inaugurale del tour nazionale di Rose Villain, una cantante brillante e tra le più in vista del momento. La sua presenza da noi testimonia che Straborgo si conferma come una manifestazione che mette insieme la tradizione – quella delle Gare remiere – con l’offerta musicale che guarda ad un pubblico giovane. Si tratta di una scelta che abbiamo deciso di fare fin dalla nascita di Straborgo, quando decidemmo per primi di offrire proprio ai giovani, i più colpiti dal confinamento, un momento di svago e socializzazione pur con tutte le cautele dovute alla circolazione del Covid”

