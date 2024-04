Subsonica, Rose Villain e Ubaldo Pantani a Straborgo

Dal 31 maggio al 2 giugno, sul palco di piazza Mazzini, due grandi concerti e una serata all'insegna del divertimento. Ma non finisce qui: il 2 giugno Coppa Risi'atori (in diretta web, tv e maxischermo), Strabrocantage e spettacoli di strada a Porta a Mare e il cinema all'aperto dedicato ai bambini al parco Centro Città

Torna Straborgo, l’evento che mette insieme tradizione e musica per accendere i riflettori su uno dei quartieri più caratteristici della città: Borgo dei Cappuccini. Cuore pulsante della festa anche quest’anno resta piazza

Mazzini. Il grande quadrilatero fiancheggiato dai platani secolari ospiterà due concerti e una serata

all’insegna del divertimento assoluto.

Dopo il primo asso calato solo due settimane fa con la presenza a Straborgo di Rose Villain (sabato 1 giugno),

ecco che arriva il colpo dell’estate livornese con l’approdo sul palco di piazza Mazzini, venerdì 31 maggio, dei

Subsonica, lo storico gruppo torinese appena ripartito con un tour nei palazzetti in cui sono svelati i nuovi

brani del loro decimo album in studio dal titolo “Realtà aumentata”.

Chiuderà la tre giorni, domenica 2 giugno, il ritorno a Livorno di Ubaldo Pantani comico-imitatore e

da anni protagonista in tv con programmi sulle reti Rai (tra cui “Quelliche il calcio” per 12 edizioni), Mediaset (il ciclo “Mai dire”, con la Gialappa’s Band) e ora sul Nove da Fabio Fazio, principalmente proponendo

personaggi di grande successo (Lapo Elkann, Massimo Giletti, Max Allegri, Gigi Buffon, Paolo Del Debbio,

Mario Giordano e molti altri).

Il pomeriggio del 2 giugno sarà consacrato dalla tradizione e dal gesto atletico incarnati dalla Coppa Risi’atori.

Anche quest’anno e come di consueto ormai il pubblico potrà godersi in diretta la gara regina dei gozzi a 10 remi grazie alle riprese aeree da droni rimandate sul maxischermo allestito in piazza Mazzini. Le immagini saranno visibili, sempre in diretta, su granducato TV e in streaming sui canali social Visit Livorno, Fondazione LEM, Gare Remiere Livorno e Comune di Livorno. A conclusione della giornata, la cena di festeggiamento con

tutti i quartieri concorrenti. Le altre iniziative saranno dislocate tra le strade, le piazze e gli altri spazi all’aperto che caratterizzano il quartiere. L’ampliamento della mostra “stradale” i Stefano Pilato “Bar Orione Borgo dei

Cappuccini: la gente di un rione” si snoderà tra via Borgo dei Cappuccini e le strade limitrofe. Inoltre nell’area commerciale di Porta a mare ci saranno gli spettacoli curati dal Consorzio Porta a Mare e l’arte di strada farà incursione un po’ d’ovunque con spettacoli fissi e itineranti curati da Marco Buldrassi. Non mancheranno le giostre per i più piccoli e le tradizionali bancarelle con proposte di artigianato di Etruria Eventi. La novità 2024 si chiama Strabrocantage versione straordinaria del mercato degli oggetti del passato organizzato il secondo

sabato di ogni mese e che occuperà una buona parte degli spazi di Porta a Mare oltre a piazza Luigi Orlando.

In occasione di Straborgo, dopo tre anni di assenza torna al Parco F.li Gragnani del centro città il cinema

all’aperto dedicato ai bambini in collaborazione con il “chioschino” di Federico Quercioli. I film saranno

proiettati su schermo, ma non ci saranno sedie: ognuno potrà sedersi comodamente sul prato, oppure potrà

portarsi una sedia da casa. Il programma delle tre serate prevede la proiezione di Spirti cavallo selvaggio, Jurassic Park e E.T. Il cinema continuerà tutta l’estate, ogni mercoledì di giugno, luglio e agosto.

Straborgo è nato con l’intento di valorizzare Borgo dei Cappuccini e la Coppa Risi’atori. Il rilancio della gara

confermato da un’afluenza di pubblico sempre crescente davanti al maxischermo di Piazza Mazzini

rappresenta il primo risultato raggiunto. Il secondo è quello di aver dato vita ad un evento permanente che punta a comunicare l’identità e la cultura di Livorno attraverso uno dei suoi quartieri più caratteristici che si apre anche ai giovani grazie alla musica.

