Arriva Straborgo, quattro giorni di musica e spettacoli

Foto Lem

Dal 29 maggio al 1 giugno tre grandi concerti, una serata all’insegna della comicità e della riflessione e la grande festa della Coppa Risi’atori. Sul palco di piazza Mazzini The Zen Circus, Nada e le novità Lda & Aka 7even e Stefano Santomauro. In programma anche visite al Faro (prenotazioni a partire da martedì 12 maggio), l'intrattenimento per le famiglie sugli scali Novi Lena e, novità, Strabordo che trasformerà il quartiere in un laboratorio creativo diffuso

Torna Straborgo, l’evento realizzato da Fondazione LEM in collaborazione con Xlr Produzioni Srl che dal 2021 ha rilanciato lo storico quartiere di Borgo Cappuccini, consacrandolo come luogo deputato della musica più attuale e di concerti di grande impatto. Giunta alla sua sesta edizione, la manifestazione si conferma una realtà di rilievo nazionale, capace di unire l’identità locale a una proposta artistica di alto livello, rigorosamente gratuita. Il cuore della festa resta Piazza Mazzini, il grande quadrilatero fiancheggiato da platani secolari che ospiterà tre grandi concerti e una serata all’insegna della comicità e della riflessione. Il sipario si alzerà venerdì 29 maggio con l’energia dei The Zen Circus. La rock band di Pisa, punto di riferimento della scena indipendente italiana da oltre venticinque anni, farà tappa a Livorno con il suo “Il Male Summer Tour 2026”. Dopo aver calcato i palchi delle principali città europee ad aprile per celebrare il decennale di “La Terza Guerra Mondiale”, il “Circo Zen” porterà sul palco i brani del loro ultimo lavoro in studio, Il Male, già protagonista di un debutto trionfale nelle classifiche FIMI. Undici tracce per uno dei loro lavori più crudi e diretti in cui il tema del dolore viene affrontato nelle sue molteplici forme. La band mette al centro il Male: lo interroga, lo ascolta, lo combatte. Perché ignorarlo non lo cancella, ma lo alimenta. Difende l’imperfezione e l’incoerenza come parte dell’essere umani, riconoscendo nella fragilità e nella fallibilità un tratto comune. In apertura di concerto si esibirà il giovane livornese Tommaso Ferrara, in arte Ferrara, cantautore che costruisce la propria identità intrecciando influenze alternative rock a un immaginario profondamente personale. Attualmente è al lavoro sul suo primo album, I Buddisti lo chiamano Nirvana, registrato e co-prodotto insieme ad Andrea Pachetti, già collaboratore di Emma Nolde e Zen Circus. La serata di sabato 30 maggio segna uno dei momenti più attesi dell’edizione 2026 con il lancio ufficiale della partecipazione di Lda & Aka 7even. I due artisti, reduci dal successo del Festival di Sanremo 2026 con il brano “Poesie Clandestine”, portano a Straborgo una data del loro tour condiviso, “Primo e Ultimo Ballo Summer Tour 2026”. Lo show promette di essere una grande festa urban-pop e R&B, celebrando l’uscita del loro album di coppia e i milioni di streaming che li hanno resi icone per le nuove generazioni. Ancora una volta, Straborgo si attesta come luogo di buon auspicio per la crescita dei giovani artisti, offrendo una vetrina di prestigio alle icone musicali più amate dai giovanissimi. Domenica 31 maggio, il palco sarà invece affidato alla comicità intelligente di Stefano Santomauro. L’attore e autore livornese presenterà lo spettacolo “Happy Days”, un viaggio satirico che smonta la quotidianità attraverso quel cinismo tipicamente labronico capace di far ridere e riflettere allo stesso tempo. Santomauro, già ideatore del Sulla Felicità Festival, porterà in Piazza Mazzini la sua capacità unica di raccontare la società moderna senza filtri. Originale, diretto, capace di raccontare la società come pochi, ha raggiunto oltre 100.000 spettatori in tutta Italia con i suoi spettacoli comici. Con show come Like, Happy Days e God Save The Sex ha conquistato pubblico e critica, collezionando sold out con oltre 500 repliche in tutta la penisola e partecipazioni a importanti festival nazionali tra Milano, Napoli, Roma, Torino e Catania. Nel suo percorso arrivano anche riconoscimenti come il Kilowatt Festival, il Drama Comics Award, Premio della Critica al Festival Nazionale della Comicità e la vittoria agli Zelig Open Mic Nazionali. Parallelamente lavora anche per il cinema e la tv, condividendo nel 2023 il set con Ralph Fiennes e Juliette Binoche, e sarà presente nella nuova stagione de “I delitti del BarLume 14”. Il gran finale di lunedì 1° giugno vedrà il ritorno a casa di un’icona assoluta: Nada. L’artista chiuderà la manifestazione con una tappa del suo “Nitrito Tour”, spettacolo che accompagna l’uscita dell’omonimo album prodotto dal celebre John Parish. Insieme alla sua band al completo, la “bambina che non voleva cantare” intreccerà i nuovi brani inediti ai successi che hanno segnato la storia della musica italiana, come “Amore Disperato” e la hit internazionale “Senza un perché”. Nada è considerata l’artista più originale e coraggiosa della scena musicale italiana contemporanea. Con una carriera iniziata giovanissima, ha saputo evolversi attraversando generi diversi, dal pop alla canzone d’autore, fino al rock e alla sperimentazione. Oltre alla musica, ha coltivato una brillante carriera letteraria, autrice di libri come “Il mio cuore umano” (da cui è stato tratto il film “La bambina che non voleva cantare”) e il recente “Come la neve di un giorno. Una visione”. Quest’anno segna inoltre per Straborgo l’avvio di una collaborazione significativa: Iren luce gas e servizi sarà infatti il nuovo main partner della manifestazione. L’azienda, società del Gruppo Iren che fornisce energia elettrica, gas naturale, prodotti e servizi a privati, aziende ed enti pubblici, ha recentemente rafforzato la propria presenza in Toscana e anche a Livorno, e ha scelto, tra le altre, la manifestazione labronica come palcoscenico per promuovere la propria immagine e i propri servizi. Il supporto di Iren luce gas e servizi a Straborgo traduce l’impegno dell’azienda a fianco del territorio e del mondo culturale, con un focus particolare sulle realtà capaci di rappresentare valori-chiave come partecipazione e sviluppo sostenibile.

LA RISI’ATORI: LA “COPPA DEI CAMPIONI” DEL REMO

Oltre ai momenti di grande spettacolo sul palco, Straborgo 2026 propone un fitto calendario di attività collaterali che animeranno l’intero quartiere a partire dal pomeriggio di domenica 31 maggio che sarà interamente consacrato alla storica Coppa Risi’atori: la “Coppa dei campioni” del trittico remiero potrà essere seguita in diretta su Granducato TV (Canale 15 Digitale terrestre) e in streaming su www.gareneriere.tv, mentre il maxischermo allestito in Piazza Mazzini trasmetterà le spettacolari riprese aeree effettuate dai droni per permettere a tutti di vivere da vicino ogni colpo di remo. Insieme a Palio Marinaro e Coppa Barontini, la Coppa Risi’atori fa parte del “trittico” della tradizione remiera livornese. La gara porta il nome degli impavidi scaricatori di porto che, sfidando le tempeste a bordo di piccoli gozzi, cercavano di assicurarsi il diritto a scaricare le navi in entrata nel porto di Livorno, pronti a gettarsi tra le onde se si trattava di soccorrere navi in pericolo. Dopo tre miglia e trentacinque lunghissimi minuti di mare aperto, dalle Secche della Meloria al porto di Livorno, la Risi’atori si conclude, percorso un altro miglio e mezzo, sotto il ponte girevole della “Darsena Nuova” antistante gli Scali Novi Lena, nel cuore del quartiere di Borgo Cappuccini. A commentare in diretta l’epico sforzo degli equipaggi dei gozzi a dieci remi, la telecronaca di Fabrizio Pucci e Simona Poggianti, mentre la pattuglia di droni permetterà di seguire la gara momento per momento anche grazie ai tracciamenti GPS collegati alle barche che consentiranno di valutare i distacchi in tempo reale. A coronamento della “Risi’atori 2025” la cena di domenica 31 maggio in piazza Mazzini, offerta a tutte le sezioni nautiche e durante la quale si svolgeranno le premiazioni degli equipaggi vincitori delle varie categorie.

LE ALTRE INIZIATIVE DI STRABORGO

Il profondo legame con l’identità rionale sarà celebrato anche attraverso la sesta edizione di “Bar Orione, Borgo Cappuccini. La gente di un rione”, il progetto fotografico stradale curato dall’artista Stefano Pilato. Circa 300 immagini, distribuite in 33 postazioni lungo le pareti del quartiere, offriranno ai visitatori un suggestivo racconto per immagini dei volti e delle storie che hanno caratterizzato il Borgo dal secolo scorso fino ai giorni nostri. Le fotografie scelte ritraggono persone e personaggi conosciuti nel quartiere in diversi periodi, soprattutto del secolo scorso. Alcuni ritratti risalgono ai primi del ’900. Foto di comitive di amici, artigiani, bottegai, foto di matrimoni, di vogatori, di bambini e anziani che hanno popolato un quartiere che, pur cambiando rispetto al passato, continua a vivere attraverso nuovi abitanti e nuove attività. La mostra è stata concepita per rimanere allestita in modo permanente e per essere ampliata nel tempo. L’area di Porta a Mare diventerà un punto di riferimento per gli appassionati del genere dal 29 maggio al 1° giugno con gli appuntamenti di Straborgante e Stravintage: i due mercati dedicati rispettivamente all’antiquariato e all’abbigliamento vintage attivi dalle 17.00 alle 24.00. Parallelamente, le Officine ospiteranno la mostra “Generare” di Tiziano Illiano, arricchita da laboratori creativi per bambini che si terranno tra le 16.00 e le 22.00. L’intrattenimento dedicato alle famiglie vedrà protagonisti gli Scali Novi Lena, dove la Compagnia Santimbalco proporrà attività di scuola di circo e suggestivi spettacoli di bolle di sapone tra le 21.00 e le 23.00.In occasione di Straborgo torna al Parco F.lli Gragnani “centro città” il cinema all’aperto dedicato ai bambini in collaborazione con il “chioschino” di Federico Quercioli. L’ingresso al parco sarà dal Parcheggio Odeon o da Via San Carlo. I film andranno su schermo, ma non ci saranno sedie: ognuno potrà sedersi comodamente sul prato, oppure potrà portarsi una sedia da casa. La programmazione è la seguente: Baby Boss 2 (29 maggio), Puss in Boots (30 maggio) e Trolls 3 (31 maggio). Le proiezioni proseguiranno con Wicked Parte I (5 giugno), Clifford (12 giugno), Wonka (19 giugno), Addams Family (3 luglio), Lilo & Stitch (10 luglio), Brother Bear (17 luglio), Il Re Leone (7 agosto) e SpongeBob – Amici in fuga (28 agosto).

STRABORDO: IL DISTRETTO DELLE ARTI VISIVE TRA GLI STUDI E LE STRADE DEL BORGO

L’offerta culturale della manifestazione si arricchisce quest’anno con Strabordo, un’operazione coordinata di arti visive che, dal 29 maggio al 1° giugno, trasformerà il quartiere in un laboratorio creativo diffuso. Il progetto esplora il concetto di “soglia” tra rione e mare, radicandosi nel tessuto vivo del Borgo attraverso l’apertura di studi e laboratori artistici che diventano spazi espositivi accessibili a tutti. Cuore dell’iniziativa sarà la mostra collettiva “Strabordo – Artisti di Borgo” presso la Cooperativa sociale Brikke Brakke – Laboratori Blu Cammello, ma il percorso coinvolgerà altri luoghi deputati tra cui l’Art Pesce Fresco di Stefano Pilato, il Punk Rock Shop di Michael Rotondi — che ospiterà la collettiva “Starman” con gli studenti del Liceo Cecioni curata insieme ad Antonino Libra — il Lab 72, lo Studio d’Arte Pamela Marinelli, l’Associazione Modellisti Navali, lo spazio di Antonio Morozzi e lo studio di Chiara Boredon. Una pluralità di voci, tra cui Katia Alicante, Massimo Bardi, Floriana Gerosa, Alberto Pagliaro, Frank Paradisi, Marina Visciano, Sergio Bargigliotti, Luca Leotta, Costanza Lettieri e Giulia Bernini, darà vita a un dialogo intergenerazionale che culminerà ogni sera con spettacolari proiezioni di video mapping sulle facciate degli edifici storici, trasformando la topografia urbana in una superficie espressiva condivisa. Gli artisti visivi coinvolti fanno parte della mappatura degli studi artistici livornesi www.artistudios.org. ArtiStudios. Mappatura degli studi d’artista a Livorno si occupa di individuare, documentare e mappare gli studi d’arte visiva presenti e passati nella città di Livorno. Il progetto, ideato e curato dalla Fondazione d’Arte Trossi-Uberti, trae origine da un prezioso reportage fotografico firmato da Serafino Fasulo (iniziato nel 2021). Strutturandosi in un partenariato che coinvolge il Comune di Livorno, l’Associazione Gruppo Labronico, la Cooperativa Sociale Brikke Brakke e l’Associazione Carico Massimo, ArtiStudios si è sviluppata grazie al fondamentale sostegno della Fondazione Livorno e alla stretta collaborazione con il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell’Università di Pisa, che ha attivato una borsa di ricerca dedicata alla conduzione dell’indagine scientifica sul campo, sotto la responsabilità scientifica del professor Mattia Patti.

VISITE AL FARO DI LIVORNO

Nel contesto di Straborgo 2026 la Marina Militare, Marifari La Spezia con il supporto dell’Aps Il Mondo dei Fari – Ets apriranno ancora una volta le porte del faro di Livorno al pubblico. La visita consentirà, lungo la salita, di ammirare anche diversi cimeli storici che dal 1911 ad oggi sono serviti ad illuminare il faro. In particolare, nelle stanze di veglia dell’ultimo piano, dove il Fanalista prestava servizio di guardia, oltre ad una personale fotografica del Maestro Paolo Bonciani che racconta una Livorno vista dal faro, antichi oggetti di uso quotidiano di cui verrà illustrato l’utilizzo. La visita della durata di 60 minuti terminerà sulla terrazza dove si potrà ammirare un panorama unico della città da 50 metri d’altezza. L’Associazione Culturale e di Promozione Sociale IL MONDO DEI FARI-ETS, organizza mensilmente visite nei Fari Italiani ed esteri e collabora con la MMI, Enti ed Associazioni per sviluppare iniziative collegate al sociale e per promuovere nuove attività che rispecchino il nostro spirito Associativo: raccogliere informazioni, testimonianze, storie ed esperienze del personale che ha vissuto nei fari; raccogliere, catalogare e restaurare apparati utilizzati per il funzionamento dei fari; organizzare e illustrare mostre ed esposizioni museali. A questo link https://farodilivorno_straborgo26_biglietti.eventbrite.it a partire da martedì 12 maggio alle 12.00 sarà possibile prenotare e conoscere gli orari esatti e le date di apertura del faro. In alternativa, si può cercare “faro di livorno” su Eventbrite

ASSEGNAZIONE DI POSTI GRATUITI AL PARCHEGGIO ODEON

Anche quest’anno è stata prevista la disponibilità di 60 posti auto gratuiti presso il Parcheggio Odeon, in Via Giuseppe Verdi 53 per i residenti “Lettera K”, per il periodo dal 25 maggio alle 8.00 al 3 giugno alle 8.00. L’assegnazione dei permessi avverrà in ordine di arrivo delle richieste, che partiranno dall’11 maggio fino ad esaurimento posti disponibili attraverso il form reperibile al link https://www.straborgo.it/assegnazione-di-posti-gratuiti-al-parcheggio-odeon/. Le richieste sono considerate valide solo se inviate tramite il form indicato: l’assegnazione dei permessi avverrà previa verifica con l’ufficio comunale e sarà assegnato un unico posto auto a nucleo familiare. I richiedenti potranno ritirare l’apposita scheda parcheggio, personale e non cedibile, presso la sede di Fondazione LEM, in Largo Cisternino 13, Livorno, dal 21 al 25 maggio dalle ore 09.00 alle ore 12.30. Da quest’anno al parcheggio Odeon è attivo il servizio Telepass per i clienti occasionali; pertanto, i residenti che richiedono il permesso e che hanno un dispositivo Telepass a bordo dell’auto devono indicarne il codice, così da evitare l’addebito dei costi di sosta. Saranno stilate fino ad un massimo di 10 riserve nel caso in cui uno o più dei 60 selezionati non si presentino per il ritiro entro il 25 maggio. Le riserve, contattate in ordine di graduatoria, potranno ritirare il permesso entro e non oltre il 26 maggio presso la sede della Fondazione con gli stessi orari già indicati. In caso di mancato ritiro nei termini indicati, il diritto al posto auto sarà considerato decaduto. Per ulteriori informazioni, si invita a consultare il sito ufficiale di Straborgo o a contattare l’organizzazione.

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