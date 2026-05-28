Straborgo, navetta gratuita At dal 29 maggio

At- autolinee toscane informa che grazie a un accordo con il Comune di Livorno, Straborgo sarà raggiungibile sia con i servizi bus ordinari dalla Stazione FS sia con una speciale navetta gratuita dal parcheggio Stadio

At – autolinee toscane informa che grazie a un accordo con il Comune di Livorno, Straborgo sarà raggiungibile sia con i servizi bus ordinari dalla Stazione FS sia con una speciale navetta gratuita dal parcheggio Stadio.

Concerti, spettacoli, arte e appuntamenti diffusi fra i quartieri di Livorno. Dal 29 maggio al 1° giugno 2026 torna infatti Straborgo, una grande festa urbana e gratuita che vi sarà ogni sera in Piazza Mazzini (qui il programma della manifestazione https://www.straborgo.it/) a Livorno.

Grazie a un accordo tra Comune di Livorno e at-autolinee toscane, Piazza Mazzini sarà raggiungibile sia dagli autobus di linea sia con una navetta gratuita.

Ecco i servizi bus at a disposizione (qui informazioni e orari https://www.at-bus.it/it/straborgo2026) :

Arrivando in treno

Linea 1+

Il 29-30 maggio e il 1° giugno, fino alle 19:00 , dalla

, dalla Domenica 31 maggio, fino alle 17:30, dalla Stazione Ferroviaria a Piazza Mazzini

Linee 1+, 21, 22

Il 29-30 maggio e il 1° giugno, dalle 19:00 alle 1:00 , dalla Stazione Ferroviaria a Piazza Grande, poi a piedi fino a Piazza Mazzini

, dalla Stazione Ferroviaria a Piazza Grande, poi a piedi fino a Piazza Mazzini Domenica 31 maggio, dalle 17:30 alle 1:00, dalla Stazione Ferroviaria a Piazza Grande, poi a piedi fino a Piazza Mazzini

Arrivando in auto, se si utilizza il parcheggio scambiatore allo Stadio Comunale Armando Picchi (Via dei Pensieri), si può prendere la navetta gratuita verso Straborgo.

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