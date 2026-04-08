A spasso con Daisy conclude la Stagione di Prosa al Goldoni

Venerdì 10 aprile, alle ore 21, la celebre commedia di Alfred Uhry si trasformerà in uno spettacolo teatrale delicato e brillante. La bravissima Milena Vutokic dà vita all’anziana Daisy ricca signora ebrea che vuole apparire povera, dal piglio forte: ironica, diretta, scontrosa, capricciosa e avara

Dopo aver conquistato pubblico e critica come film da Oscar, con Morgan Freeman e Jessica Tandy, e Premio Pulitzer per la drammaturgia A spasso con Daisy arriva finalmente al Teatro Goldoni con la regia di Guglielmo Ferro e la straordinaria interpretazione di Milena Vukotic. Per la conclusione della Stagione di Prosa, venerdì 10 aprile, alle ore 21, la celebre commedia di Alfred Uhry si trasformerà in uno spettacolo teatrale delicato e brillante, capace di affrontare con leggerezza e profondità temi universali come l’amicizia, i pregiudizi razziali e la vecchiaia. Ambientato nell’America del dopoguerra, lo spettacolo racconta la storia della burbera Daisy Werthan, un’anziana insegnante ebrea, e del suo autista afroamericano Hoke Colburn interpretato da Salvatore Marino. Inizialmente diffidenti e distanti, i due personaggi sviluppano un legame profondo e sincero, capace di superare barriere culturali e sociali, offrendo al pubblico uno sguardo autentico e commovente su un’amicizia fuori dal comune. La bravissima Milena Vutokic dà vita all’anziana Daisy ricca signora ebrea che vuole apparire povera, dal piglio forte: ironica, diretta, scontrosa, capricciosa e avara. È vitale ed indipendente nonostante l’età ed è assolutamente mal disposta verso la decisione presa dal figlio Boolie (Maximilian Nisi) di assumere un autista. Daisy non vuole in casa qualcuno che tocchi le sue cose, che la privi del gusto di guidare, che la faccia vedere in giro accompagnata da uno chauffeur, come una donna ricca. Per fortuna Hoke, l’autista di colore affezionato e analfabeta è paziente e capace di sopportare tutte le stranezze di Daisy e rimanere dignitosamente in disparte. Giorno dopo giorno, la diffidenza iniziale lascia il posto a un rapporto fatto di battibecchi e battute pungenti che cela in realtà un affetto profondo. In fondo A Spasso con Daisy non è che questo: la storia di un’amicizia profonda nata nonostante i pregiudizi e le classi sociali. Emozionarsi non è mai stato così divertente. Tra battute pungenti, ironia sottile e momenti di grande emozione, A spasso con Daisy si conferma una commedia raffinata, intelligente e toccante, resa ancora più speciale da un cast d’eccezione e da una regia attenta ai dettagli. Un viaggio teatrale che fa sorridere, riflettere e commuovere.

Biglietti: da € 15 (Under 35) a € 35 in vendita alla biglietteria del Teatro Goldoni (tel. 0586 204290) aperta martedì e giovedì con orario 10-13; mercoledì, venerdì e sabato ore 16.30-19.30 oppure su goldoniteatro.it

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