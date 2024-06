A Villa Mimbelli il concerto finale della Mascagni Academy

Il programma del concerto sarà caratterizzato da arie e duetti tratte dalle opere più celebri del repertorio lirico: oltre Mascagni, saranno eseguiti brani tratti dalle opere di Puccini, Leoncavallo, Giordano, Verdi; al pianoforte Gianni Cigna, Anna Cognetta e Massimo Salotti. Appuntamento giovedì 20 giugno alle ore 18

Si svolgerà giovedì 20 giugno, alle ore 18 a Villa Mimbelli (via San Jacopo in Acquaviva 61) il Concerto finale che conclude la Mascagni Academy 2024, il dipartimento della Fondazione Teatro Goldoni di Livorno che, con il contributo dell’Associazione Amici del Teatro Goldoni, si propone di accrescere nei giovani cantanti la conoscenza del repertorio mascagnano e degli autori a lui coevi. L’iniziativa, ad ingresso libero, permetterà di conoscere ed ascoltare i giovani cantanti provenienti da tutto il mondo (Bielorussia, Bulgaria, Cina, Costa Rica, Francia, Germania, Giappone, Italia, Lituania, Portogallo, Russia, Svizzera), che stanno affrontando in questi giorni un articolato percorso formativo presso il Teatro Goldoni con qualificati docenti ciascuno specializzato in un aspetto particolare del poliedrico mondo artistico che contraddistingue il canto lirico: la psicologa Vanessa Candela, il musicologo Fulvio Venturi, la vocologa e mezzosoprano Laura Brioli, la regista Siria Colella, il direttore d’orchestra e maestro di sala al Teatro alla Scala di Milano Paolo Spadaro, il direttore d’orchestra Marcello Mottadelli, la manager della programmazione artistica del Royal Opera Muscat Raffaella Murdolo; atto conclusivo la masterclass di tecnica ed interpretazione vocale del baritono Massimo Cavalletti, artista ed interprete di livello internazionale: “Ho la fortuna di lavorare con un gruppo grande di giovani provenienti da tutto il mondo –dichiara – che sono venuti a Livorno per cercare di imparare e migliorare a cantare il repertorio verista ed in particolare le opere di Mascagni. Credo sia importante dare a questi ragazzi un’impronta che parta prima di tutto dalla voce, ma anche dalla pronuncia e dall’importanza della parola che nell’opera mascagnana è fondamentale e sto cercando di fare con loro un lavoro che dalla tecnica vada soprattutto verso l’interpretazione di queste pagine fantastiche e credo di avere a disposizione un materiale umano veramente molto importante, non solo di italiani ma anche di tutti gli stranieri che sono venuti fin qui dalla Cina.

Tutti gli allievi, a cui il direttore artistico del Mascagni Festival Marco Voleri al termine del concerto consegnerà l’attestato di partecipazione, sono stati selezionati tramite audizioni che si sono svolte presso prestigioso LAC Arte e Cultura di Lugano in Svizzera, l’Opera di Plovdiv (Bulgaria), il Teatro nazionale dell’Opera e balletto di Tirana (Albania) e recentemente proprio al Goldoni: “Siamo alla quarta edizione per la nostra Academy – afferma Voleri – eravamo partiti sull’onda della edizione “zero” del Mascagni Festival con l’entusiasmo di creare qualcosa di strutturato ed importante legato al nome del massimo compositore livornese, consapevoli di quanto fosse impegnativo se non arduo rivolgersi a nuove generazioni di cantanti e chiedere loro di specializzarsi in una vocalità ed in un teatro d’opera come quello mascagnano, affascinate, a tratti impetuoso, ma tutt’altro che semplice ed oggi di non così frequente esecuzione. Ebbene, quello che ho trovato in tante istituzioni italiane e straniere è invece una forte voglia e motivazione di conoscenza e studio dei suoi lavori ed i numeri di questa edizione ce lo confermano: ben 31 selezionati finali la cui metà viene dall’estero su oltre 90 domande presentate. Non si tratta di solo studio teorico: per i più meritevoli, ci sarà la possibilità di esibirsi in spettacoli e concerti in Italia e all’estero all’interno della quinta edizione del Mascagni Festival che inaugureremo a Livorno in una ricorrenza particolare come quella del 2 agosto, giorno in cui si ricorda la scomparsa di Mascagni”. Il programma del concerto sarà caratterizzato da arie e duetti tratte dalle opere più celebri del repertorio lirico: oltre Mascagni, saranno eseguiti brani tratti dalle opere di Puccini, Leoncavallo, Giordano, Verdi; al pianoforte Gianni Cigna, Anna Cognetta e Massimo Salotti.

Al termine del concerto, l’Associazione Cappella di Monterotondo A.P.S. conferirà uno speciale Premio “Bellincioni-Stagno” e targa commemorativa all’allievo della Mascagni Academy ritenuto più meritevole da parte della Commissione con la conseguente opportunità di essere protagonista in uno degli appuntamenti del Mascagni Festival.

Condividi:

Riproduzione riservata ©