A Villa Mimbelli il concerto finale della Mascagni Academy

L’iniziativa di giovedì 6 luglio alle 18, ingresso libero, permetterà di conoscere e ascoltare giovani cantanti provenienti da tutto il mondo (Giappone, Ucraina, Moldavia, Germania, Sudafrica, Olanda, Finlandia, Spagna, Costarica, Russia, Francia e Italia)

Si svolgerà giovedì 6 luglio, alle ore 18 a Villa Mimbelli (via Sant’Jacolpo in Acquaviva 61) il concerto finale che conclude la Mascagni Academy 2023, il dipartimento della Fondazione Teatro Goldoni di Livorno che, con il contributo dell’Associazione Amici del Teatro Goldoni, si propone di accrescere nei giovani cantanti la conoscenza del repertorio mascagnano e degli autori a lui coevi. L’iniziativa, ad ingresso libero, permetterà di conoscere ed ascoltare i giovani cantanti provenienti da tutto il mondo (Giappone, Ucraina, Moldavia, Germania, Sudafrica, Olanda, Finlandia, Spagna, Costarica, Russia, Francia e Italia) che dopo un articolato percorso formativo presso il Goldoni, hanno partecipato alla masterclass del baritono Franco Vassallo, artista presente nei più importanti cartelloni operistici; al pianoforte Anna Cognetta e Massimo Salotti.

“La Mascagni Academy è una attività in cui crediamo molto – dichiara Marco Voleri, direttore artistico del Mascagni Festival – perché ci dà la possibilità di aprirci al mondo, confrontarci con nuove sfide, mettendo al centro la creatività e la ricchezza di diverse sensibilità, con stimoli sempre nuovi. Il tutto nel nome di un compositore che ha fatto del coraggio e dell’innovazione musicale il proprio manifesto personale. Oltre alla call italiana – prosegue Voleri – abbiamo attivato e seguito tre call internazionali in cui ho potuto apprezzare l’elevato grado di conoscenza e popolarità di Pietro Mascagni e del suo Teatro anche nei giovani cantanti”. Tutti gli allievi, a cui Voleri al termine del concerto consegnerà l’attestato di partecipazione, sono stati selezionati tramite audizioni che si sono svolte ad Helsinki (Finlandia) in collaborazione con Metropolia University, a Vilnius (Lituania) presso Noreika Competition, al Trinity Laban Conservatoire of music and dance di Londra ed al Teatro Goldoni. I partecipanti alla Mascagni Academy 2023 avranno inoltre la possibilità di esibirsi in spettacoli e concerti in Italia e all’estero all’interno della quarta edizione del Mascagni Festival (Livorno, 4-27 agosto).

