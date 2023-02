Al Goldoni arrivano “Le maschere” di Pietro Mascagni

Venerdì 10 e sabato 11 febbraio alle 20 con una produzione interamente curata dalla Fondazione Goldoni. Regia di Luigi Di Gangi e Ugo Giacomazzi e collaborazioni con Fondazione Carnevale di Viareggio, indirizzo musicale e coreutico del Liceo Niccoli Palli, coro Spring Time e Monday Girls e scuola primaria Carducci

di Giulia Bellaveglia

“Le Maschere” di Pietro Mascagni torna a Livorno dopo 20 anni. La celebre opera lirica animerà, di nuovo, gli spazi del Teatro Goldoni a distanza di 40 anni. Un imperdibile appuntamento, in programma venerdì 10 e sabato 11 febbraio alle 20, per la regia di Luigi Di Gangi e Ugo Giacomazzi. “Due serate a cui teniamo moltissimo – commenta il direttore amministrativo della Fondazione Goldoni Mario Menicagli, per l’occasione anche direttore d’orchestra – Perché parliamo di una produzione interamente nostra, anche per quanto riguarda l’allestimento. Un’opera buffa e giocosa, decisamente particolare”. Tantissime le collaborazioni che contribuiranno ad animare la serata, a partire dalla più ovvia, quella con la Fondazione Carnevale di Viareggio, per arrivare fino agli alunni dell’indirizzo musicale e coreutico del Liceo Niccoli Palli, che si esibiranno prima e durante lo spettacolo insieme al coro Spring Time e Monday Girls, e ai giovanissimi spettatori della scuola primaria Carducci reduci dal progetto “Un banco all’opera”. “Noi siamo due registi di teatro di prosa – spiega Di Gangi – quando ci hanno proposto questa avventura siamo rimasti contenti, ma non conoscendola ci siamo approcciati lentamente e con qualche difficoltà. Poi ci siamo fatti coinvolgere dalla musica mascagnana e ce ne siamo innamorati. Inizialmente volevamo lavorare su una scena vuota per far risaltare le maschere, poi c’è stata l’occasione di visitare Viareggio, abbiamo visto come nascono e prendono forma i carri dentro ad alcuni hangar che ricordano molto il palcoscenico. Quindi abbiamo voluto simulare la cosa per la nostra serata, dove costruiremo il nostro carro”. “Le maschere – aggiunge Giacomazzi – sono l’origine del teatro. Un’arte su cui i commedianti di un tempo hanno investito tutta la propria vita, una tradizione antichissima. Abbiamo costruito lo spettacolo in modo che lo spettatore si senta dentro, coinvolto, speriamo di esserci riusciti”. Questo il cast completo: Giocadio, impresario Luigi Di Gangi / Ugo Giacomazzi, Pantalone de’ Bisognosi, ricco proprietario Vladimir Alexandrovic, Rosaura, sua figlia Silvia Pantani / Valentina Corò, Florindo, giovane laureato, amante corrisposto di Rosaura Matteo Falcier, Dottor Graziano, uomo di legge Giacomo Medici, Colombina, sua domestica, confidente di Rosaura, promessa sposa di Brighella Rachele Barchi / Irene Bonvicini, Brighella, venditore ambulante, confidente di Florindo Marco Miglietta, Il Capitan Spavento, Balandrano di casa Balandrana Min Kim, Arlecchino Battocchio, suo servitore Didier Pieri Tartaglia, domestico in casa di Pantalone Massimo Cavalletti, light designer Michele Rombolini, Orchestra e Coro del Teatro Goldoni diretto dal Maestro Maurizio Preziosi.

