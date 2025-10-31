Al Goldoni debutta la nuova opera lirica da camera La riunione

Foto del cast durante le prove dell’opera in Goldonetta

L'opera da camera in un atto, musica di Stefano Cencetti su libretto di Roberto Del Nista, aprirà domenica 2 novembre alle ore 18 la quarta edizione di “Opera Oggi”, la rassegna della Fondazione Goldoni dedicata alle opere liriche composte per il Teatro di oggi

Una prima rappresentazione assoluta aprirà domenica 2 novembre alle ore 18 al Teatro La Goldonetta (l’elegante “ridotto” del Goldoni a Livorno) la quarta edizione di “Opera Oggi”, la rassegna della Fondazione Goldoni dedicata alle opere liriche composte per il Teatro di oggi: in programma La riunione, opera da camera in un atto, musica di Stefano Cencetti su libretto di Roberto Del Nista (dall’omonima novella di Sirio Malfatti, pubblicata da ETS nel 1998).

“La riunione si caratterizza come una favola dai dialoghi serrati, una riflessione sulla brevità della vita e sul modo di viverla e sul senso della verità attraverso personaggi simboli – spiega Del Nista, musicologo e saggista, al debutto in questa nuova veste artistica – di cui non si vede la presenza ma si percepiscono gli effetti (Il Tempo, La Morte, Il Destino), ‘umanizzati’ e resi visibili per stabilire un contatto fisico con l’unica presenza reale sul palcoscenico (La Vecchia); il racconto della propria esistenza – prosegue – farà risvegliare le coscienze asettiche e immorali degli altri, con la profondità di una musica dall’impianto tradizionale, melodico: come in un dipinto, essa sostiene il canto e infonde un’atmosfera impalpabile, carica di tensione fino al coinvolgente finale dal sapore catartico”. Per Stefano Cencetti, che qui sarà impegnato anche nella veste di Direttore d’orchestra alla guida dell’Ensemble dell’Orchestra del Teatro Goldoni di Livorno “Massimo de Bernart”, si tratta di una nuova esperienza compositiva, dopo aver firmato l’opera sacra Regina della Strada e storie musicali e repertorio didattico dedicato all’infanzia: “Comporre è sempre un percorso interiore e tecnico – afferma – il cammino che si fa per potere esprimere su carta le potenzialità del soggetto. Il libretto de La riunione si è innestato perfettamente su questo percorso, tanto da farmi mettere al lavoro fin dalla primissima lettura: i personaggi della vicenda incarnano perfettamente i temi che hanno ispirato e ispirano i miei lavori”; dall’incontro di questi personaggi, spiega il regista dello spettacolo Carlo Da Prato, della Fondazione Teatro Goldoni, con esperienze per associazioni teatrali private e pubbliche, “non inizia il racconto di una storia lineare, ma viene proposto un viaggio simbolico, una meditazione scenica sul senso dell’esistenza, del passaggio, della scelta. Da qui l’esigenza di evocare un’atmosfera e una condizione ricorrendo a un segno surreale e poetico, dove ogni gesto diventa eco di qualcosa di più grande, di più antico e universale”. Protagonisti sul palcoscenico i cantanti lirici Alessandro Ceccarini, Maria Salvini, Cesare Kwon e Nadia Pirazzini; Flaminia Maria Cencetti (mimo) interpreterà Il Caso; produzione ed allestimento Fondazione Teatro Goldoni Livorno, realizzata grazie al sostegno di due partner privati, T.O.DELTA e SISAM; luci di Genti Shtjefni. L’opera sarà preceduta da quattro arie liriche da camera di autori quali Mauro Giuliani, Giuseppe Verdi, Alfredo Catalani ed Hector Berlioz: una sequenza con funzione di preludio all’opera, poiché hanno con questa una forte attinenza tematica e che costituiranno già un luogo drammaturgico dove i personaggi si presentano, si annunciano e si delineano.

Biglietti: posto unico numerato € 5 in vendita presso il botteghino del Goldoni, aperto il martedì e giovedì ore 10/13 e il mercoledì, venerdì e sabato ore 16.30/19.30; nei giorni di spettacolo la biglietteria aprirà un’ora prima dell’inizio; vendita online ticketone.it

