Al Goldoni il concerto della banda musicale del corpo nazionale dei vigili del fuoco

Si terrà sabato 27 settembre, alle 21 al Teatro Goldoni di Livorno, il concerto della Banda Musicale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, inizialmente previsto per il 30 agosto nell’ambito del Mascagni Festival e rinviato per avverse condizioni meteo.

Ricco e vario il programma scelto per l’occasione dal Maestro Direttore Donato di Martile, che vedrà l’esecuzione di suggestive pagine del repertorio mascagnano, quali la Sinfonia da Le Maschere, il Sogno da Guglielmo Ratcliff, la Barcarola da Silvano e l’intermezzo da L’amico Fritz. A queste si uniranno brillanti brani e melodie popolarissime, come quelle di autori quali Ennio Morricone, Glenn Miller ed alle celeberrime canzoni di Frank Sinatra ed altri; Il Canto degli Italiani – Inno Nazionale di Michele Novaro – Goffredo Mameli chiuderà la serata. “Abbiamo tenuto a recuperare questo concerto – afferma il direttore artistico del Festival Marco Voleri – che rinnova una bella ed attesa consuetudine: fino dalla prima edizione il Mascagni Festival ha accolto un evento con protagonista la banda, una formazione artistica tra le più popolari che ha rappresentato uno dei veicoli più amati per la diffusione della cultura musicale. Non dimentichiamo – prosegue – che lo stesso Pietro Mascagni ne diresse lui stesso una da giovane. Sarò particolarmente lieto nel corso dell’evento di consegnare alla Banda del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco lo speciale Premio Mascagni”.

La serata, che sarà presentata da Paolo Noseda, è ad ingresso libero fino ad esaurimento posti (Teatro in formula auditorium, ingresso con contromarche).

Fondata alla fine degli anni Trenta, in concomitanza con la nascita ufficiale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la Banda Musicale ha sempre rappresentato un’eccellenza artistica, composta da volontari e personale operativo del Corpo. Il 2017 ha segnato una svolta storica con il primo concorso nazionale per l’ingresso di 30 elementi effettivi, consolidando ulteriormente il valore artistico e professionale dell’ensemble; oggi è una realtà consolidata che si esibisce in cerimonie ufficiali, eventi istituzionali, parate e concerti in tutta Italia: tra le sue esibizioni più attese, spicca la tradizionale parata del 2 giugno a Roma, appuntamento simbolo della Repubblica Italiana. Il Maestro Direttore Donato di Martile, si esibisce con questa formazione nei più prestigiosi teatri italiani ed all’estero (Australia, Canada, Stati Uniti, Ecuador, Malesia, Francia, Belgio, Spagna, Ungheria, Slovenia, ecc.); nel 2013, in considerazione di particolari benemerenze, l’allora Presidente della Repubblica Giorgio Napoletano gli conferì il titolo di “Cavaliere al merito della Repubblica Italiana”.

