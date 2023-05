Al Goldoni inizia Laboratori in scena

Mercoledì 3 e giovedì 4 maggio alle 21 al Teatro Goldoni, inizia la rassegna teatrale “Laboratori in scena”, che comprende sia gli spettacoli della Bottega d’Arte del Goldoni, che “Studenti alla Ribalta!”, la storica rassegna giunta quest’anno alla sua XXV edizione, dalla quale sono passati migliaia di ragazzi, nata per dare visibilità al prodotto finale dei laboratori teatrali attivati all’interno di alcune scuole: Liceo Cecioni, ITIS Galilei, ISS Niccolini Palli, Ex Pazzini. Complessivamente saranno coinvolti 12 laboratori e centinaia di ragazzi.

Mercoledì e giovedì protagonisti sul palco del Goldoni saranno i ragazzi del Laboratorio Giovani di Mauro Pasqualini e Annalisa Cima con R&G studio per Romeo e Giulietta: a poco più di 400 anni dalla sua morte questo è un modo per dire grazie a William Shakespeare, l’uomo che con il suo lavoro ha saputo regalare all’umanità nuove opportunità, nuovi modi di essere esseri umani migliori. Quale testo migliore per un gruppo di adolescenti, in questo anno segnato da fatti così terribili, di Romeo e Giulietta, i cui protagonisti sono loro coetanei e in cui si parla gioia di vita, di amore, di amicizia, del rapporto genitori-figli, delle scelte che devono affrontare, delle responsabilità che ognuno di loro ha e di un conflitto così grande da non permettere a nessuno di godere della propria vita? E se le due famiglie fossero due culture o due religioni differenti? Se la bella Verona fosse la nostra Italia di oggi, la nostra Europa o il nostro mondo?

Adattamento da “Romeo e Giulietta” di W. Shakespeare, “In punta di cuore” di Ugo Chiti e “Sotto una luna invidiosa” di Luca Biagiotti. Con Eleonora Bizzi, Gaia Azzurra Borda Saromo, Giulia Botti, Alice Chiuppesi, Teresa Lotti, Ginevra Manfredini, Bianca Menchetti, Arianna Panza, Samuele Pippi, Sara Raugei, Alice Scardigli, Edoardo Sgherri, Chiara Susini, Arianna Vanni, Lorenzo Ciampini. Mise en espace a cura di Mauro Pasqualini e Annalisa Cima

La rassegna si svolgerà dal 3 maggio al 9 giugno.

Il programma: 11/05 ore 21 Liceo ISS “Niccolini Palli” Fretta; 17/05 ore 19 “Ex Pazzini” Luce e ombra; 18/05 ore 21 Liceo Coreutico ISS “Niccolini-Palli” In scena e poi…; 19/05 ore 20.30 Liceo Musicale ISS “Niccolini-Palli” Musica (d’) insieme; 25-26/05 ore 21 Mayor von Frinzius Scaraventati; 29/05 re 19 Laboratorio Teatro bambino Magicamente naufraghi; 30/05 ore 21 ITI “G.Galilei” Shakespeare in New York; 31/05, 1-3/06 ore 21 Laboratorio Giovani Adulti Goldoni Studio per Dodicesima Notte, o quel che volete; 5/06 ore 21 Laboratorio Teatro Ragazzi Incontri al chiaro di luna; 7/06 ore 19 Coro Voci Bianche Teen Singer Le avventure di Pilù, orchetto curioso; 9/06 ore 21 Liceo “F. Cecioni” Un segno sul corpo.

Biglietti in prevendita dal 2 maggio al costo di € 5 e 7€ c/o la biglietteria del teatro Goldoni aperta il martedì e giovedì dalle 10 alle 13, il mercoledì/venerdì e sabato dalle 16,30 alle 19,30 ed un’ora prima dello spettacolo. La vendita dei biglietti è anche on line su www.goldoniteatro.it , www.ticketone.it e nei punti vendita Ticketone.

