Al Goldoni la conferenza “Impresari, Teatri e Teatranti nella Livorno Medicea”

Mercoledì 15 marzo alle 17, nella Sala Mascagni del Teatro Goldoni, con Impresari, Teatri e Teatranti nella Livorno Medicea a cura di Clara Errico e Michele Montanelli, prosegue il ciclo di conferenze dal titolo “Il Teatro a Livorno”.

Nel corso della conferenza, relativa alla storia del primo teatro pubblico a Livorno detto Delle Commedie o Stanzone delle Commedie da San Sebastiano, e degli altri luoghi di spettacolo provvisori che operarono saltuariamente in città, verrà proposto uno spaccato sulla attività teatrale a Livorno nei secoli XVII e XVIII, narrando le vicende di coloro che a vario titolo operarono nel settore: da una parte gli impresari e proprietari di teatro più o meno fortunati e competenti, le maestranze e gli artigiani, le compagnie di attori e cantanti di professione e i gruppi amatoriali, e dall’altra il pubblico pagante e non, sia che fosse la ricca borghesia commerciale e la nomenclatura dei funzionari governativi, o il popolino chiassoso e irriverente.

Tutti accumunati dalla passione per questa forma di spettacolo fatto di commedie comiche, drammi e opere in musica, e che a dispetto delle disposizioni limitanti e dei risicati calendari piegati a regole bigotte dettate dalla liturgia della chiesa, spesso riempirono le sale ed i palchetti del pubblico teatro e degli altri luoghi deputati, anche se provvisoriamente, allo spettacolo teatrale.

Il saggio comprende anche una disamina relativa alla presenza di strumenti musicali nelle case dei livornesi, che attesta la diffusa passione per la musica che accumunava le varie categorie di cittadini, da quelle degli artigianali e dei commercianti ai funzionari dello stato , ai possidenti e i nobili. A dare l’esempio era d’altronde la stessa casa regnante, e in particolar modo il gran principe Ferdinando III figlio del granduca Cosimo III che nella seconda metà del ‘700 fu protettore oltre che promotore dell’attività teatrale e musicale a Livorno, dando disposizioni e consigli agli impresari del Teatro delle Commedie, e sostenendoli anche economicamente quando le stagioni teatrali, per vari motivi, non sortirono una riuscita all’altezza delle aspettative.

Clara Errico-Michele Montanelli: insieme nella vita e nel lavoro da oltre quarant’anni, si occupano di diffondere la storia del territorio e della città di Livorno, attraverso ricerche documentarie e archivistiche. Hanno iniziato il lavoro di ricerca nel 1988 e di elaborazione e stesura di testi nel 1998 con la loro prima monografia dal titolo “I mulini del territorio livornese. L’evoluzione di una produzione dal sec.XIII al sec. XIX“ Hanno all’attivo oltre quaranta monografie, venticinque fascicoli monotematici, e decine di articoli su riviste del settore. Da oltre dieci anni portano avanti la didattica sulla storia di Livorno e sulla ricerca d’archivio per l’Università della Terza Età sezione di Livorno, concretizzando i risultati in monografie tematiche inerenti all’abbigliamento, alla medicina e farmacopea, all’arredo delle case, al commercio e all’artigianato nella Livorno dei secoli XVI-XVII e XVIII.

Il prossimo ed ultimo appuntamento sarà giovedì 13 aprile con “Sguardo panoramico per una ricostruzione della vita musicale nella Livorno dell’ottocento: fonti e curiosità”, conferenza a cura di Rossana Chiti.



Ingresso libero. Per informazioni 0586.204206/225 www.teatrogoldoni.it

