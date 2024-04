Al Goldoni un corso di fotografia di scena condotto da Paolo Bonciani

Il corso, che inizierà lunedì 8 aprile, comprenderà lezioni teoriche seguite da riprese sul campo di spettacoli di prosa, di danza, dei laboratori teatrali della Fondazione Goldoni, delle prove della Compagnia Mayor Von Frinzius

Sempre all’interno del teatro, come in esterno saranno organizzati shooting di ritratto e figura ambientata. Le immagini registrate verranno esaminate per consentire di apportare gli eventuali interventi indispensabili per ottimizzarle.

Il corso avrà una durata di oltre due mesi, aprile, maggio ed una parte di giugno, e manterrà orari fissi per le lezioni teoriche che, salvo concomitanza con vari spettacoli si svolgeranno il lunedì ed il venerdì dalle ore 21 alle 23, mentre le riprese saranno legate agli orari delle esibizioni Per informazioni più dettagliate rivolgersi direttamente al docente tramite e-mail: [email protected] oppure direttamente su FB sul suo sito.

