Alla Camera la proposta di legge per finanziare con un milione l’anno il Mascagni Festival

La proposta di legge vede il finanziamento da parte del Governo di 500mila euro al Comune di Livorno e di altrettanti 500mila euro alla Fondazione Goldoni per la valorizzazione della figura del compositore Pietro Mascagni e lo sviluppo del Festival

Nel pomeriggio di mercoledì 26 luglio, nella sala stampa della Camera dei Deputati a Roma, è stato presentato ufficialmente ilMascagni Festival alla sua quarta edizione e, contemporaneamente, anche la proposta di legge per un fondo da destinare al Festival pari ad un milione di euro l’anno, articolato in 500mila euro alla Fondazione Goldoni e 500mila euro al Comune di Livorno per la valorizzazione della figura del compositore Pietro Mascagni e lo sviluppo del Festival dopo che per le prime tre edizioni l’investimento è stato fatto interamente dall’amministrazione comunale di Livorno.

Con il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, e il direttore del Festival, Marco Voleri, anche la vice-presidente della Camera dei Deputati, Anna Ascani, e l’onorevole Marco Simiani. Al progetto ha dato la sua adesione anche l’onorevole Chiara Tenerini annunciando di affiancarsi alla proposta di legge.

“Questo naturalmente rappresenta uno snodo fondamentale – ha dichiarato Salvetti a QuiLivorno.it – in un Festival che è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nel panorama nazionale, omaggiando uno dei sei compositori più importanti della storia della musica del nostro Paese. Attendiamo dunque l’iter del percorso e del finanziamento e contemporaneamente abbiamo presentato un’edizione di grande qualità, con tanti personaggi e con tante opere e concerti che vedranno, nel mese di agosto, la Terrazza Mascagni, le Fortezze e altri luoghi cittadini come scenario del Festival stesso”.

