An italian Tale, venerdì 19 aprile in Goldonetta

Il concerto di venerdì 19 aprile, alle ore 21 in Goldonetta, che racconterà l’incontro fra un fagottista classico (Antonio Cicero), con un pianista jazz (Luciano Troja), chiude il cartellone di “Classica con gusto” 2024

Brillante e particolarissima la proposta musicale che venerdì 19 aprile, alle ore 21 in Goldonetta, chiuderà il cartellone di “Classica con gusto” 2024: “La serata dal titolo An italian Tale, racconterà l’incontro fra un fagottista classico (Antonio Cicero), con un pianista jazz (Luciano Troja) – afferma il M° Carlo Palese, a cui si deve il progetto artistico della rassegna realizzata da Fondazione Goldoni e Menicagli Pianoforti – Il concerto, ispirato alla melodia italiana dell’immediato dopoguerra, trae spunto dalla figura del notissimo compositore di canzoni Giovanni D’Anzi, attraverso una serie di brani originali a firma dello stesso Troja. Bellezza in bicicletta, Abbassa la tua radio, Quando canta Rabagliati, hanno un’impareggiabile cifra stilistica, in cui gli echi del jazz d’oltreoceano si mescolano ad un contesto legato alla preponderante componente melodica della nostra Opera”. “Sicché il fagotto – aggiungono i due artisti – diventa la voce tenorile, alla stregua di un cantante di quell’epoca, e il pianoforte conduce orchestralmente un linguaggio più legato alla matrice jazzistica, per ricondurre l’ascoltatore nelle atmosfere di quegli anni, ma soprattutto ad una possibile contemporaneità del linguaggio musicale di D’Anzi, che ci accompagna da generazioni”.

Nato da un progetto pubblicato su CD nel 2016 per Almendra Music, An italian Tale da poco tempo ha anche il patrocinio delle Edizioni Curci, storica azienda che ha pubblicato la musica di D’Anzi, e dunque oggi viene presentato in una veste ancor più ampia, in cui si mescolano le musiche di Luciano Troja che cercano di rifarsi, attraverso piccole cellule e rimandi tematici e armonici, alle canzoni del musicista milanese (Nel Vento, Rose, Radio, You Are The Melody, An Italian Tale, Tempi Moderni, Bici, Legs, You Two, ecc.). Pur provenendo da differenti background – Antonino Cicero è un fagottista classico che ha suonato con alcune fra le più importanti orchestre europee ed è destinatario di numerose composizioni, e Luciano Troja è un pianista jazz con importanti esperienze internazionali – hanno entrambi trovato nella musica di Giovanni D’Anzi, così come nelle arie di Bellini, o nelle melodie di Billy Strayhorn, territori in cui esplorare insieme. Entrambi direttori artistici della Filarmonica Laudamo di Messina, la più antica associazione musicale siciliana (Troja nelle ultime nove stagioni, Cicero da quest’anno), hanno, anche per questo, molto a cuore la divulgazione, affinché con il pubblico possano condividere con passione la musica che propongono. Insieme, fra i tanti progetti, hanno anche ricevuto la commissione da Taormina Arte per la stagione 2021, di eseguire le musiche (composte appositamente da Luciano Troja) dell’opera multimediale “Concerto per l’Etna”, che è stata replicata anche nella stagione 2022.

Il concerto, che sarà aperto dalla consueta presentazione degli artisti e del programma a cura di Carlo Palese, sarà seguito da un simpatico buffet offerto dagli organizzatori; biglietti: posto unico € 10 disponibili presso il botteghino del Teatro Goldoni (tel. 0586 204290) martedì e giovedì ore 10/13; mercoledì, venerdì e sabato ore 16.30/19.30 ed online su goldoniteatro.it e ticketone.it. Info: www.goldoniteatro.it

