Annullato il concerto di Nicola Piovani al Goldoni

Per motivi organizzativi lo spettacolo “Nicola Piovani in La musica è pericolosa” previsto per martedì 13 dicembre, alle ore 21, è stato annullato. Le modalità di rimborso biglietti

La Fondazione Teatro Goldoni informa il gentile pubblico che per motivi organizzativi lo spettacolo “Nicola Piovani in La musica è pericolosa” previsto per martedì 13 dicembre, alle ore 21, è stato annullato. I biglietti acquistati saranno rimborsati secondo le seguenti modalità:

– per gli acquisti fatti presso la biglietteria del Teatro Goldoni, saranno rimborsati presso lo stesso botteghino a partire da mercoledì 14 fino a venerdì 23 (compreso) presentando il biglietto nei consueti orari di apertura (martedì e giovedì ore 10-13, mercoledì, venerdì e sabato ore 16.30-19.30);

– per gli acquisti effettuati online riceveranno il relativo importo direttamente tramite accredito in conto corrente;

– per chi ha acquistato nei punti vendita, dovrà collegarsi al sito www.ticketone.it e proseguire la procedura “Rimborsi”.

Condividi: