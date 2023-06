Ascanio Celestini apre il festival Scenari di Quartiere

A più di vent’anni dal debutto, Ascanio Celestini porta in scena Radio clandestina, spettacolo che riflette sulla storia e sulla memoria a partire da uno degli episodi più tragici dell’occupazione nazista in Italia. Appuntamento venerdì 9 giugno alle 19,30 al Parco di via Bikonaki (La Rosa). Ingresso gratuito

Sarà Ascanio Celestini, con uno dei suoi spettacoli più intensi, Radio Clandestina, venerdì 9 giugno alle ore 19.30, nel Parco via Bikonaki (La Rosa), a dare il via a Scenari e serenate di quartiere, il festival di teatro di narrazione, organizzato dalla Fondazione Teatro Goldoni e il Comune di Livorno con la direzione artistica di Fabrizio Brandi e Emanuele Gamba. A più di vent’anni dal debutto, Ascanio Celestini porta in scena Radio clandestina, spettacolo che riflette sulla storia e sulla memoria a partire da uno degli episodi più tragici dell’occupazione nazista in Italia.

“Il racconto della lotta partigiana e dell’occupazione di Roma viene spesso riferito in maniera confusa – scrive Ascanio Celestini – soprattutto l’eccidio delle Fosse Ardeatine e l’azione di via Rasella che lo precedette sono parte di una storia raccontata al contrario. Partendo dai materiali pubblicati nel libro di Alessandro Portelli L’ordine è già stato eseguito, in Radio Clandestina do voce a quella parte orale della storia che ancora racconta quei giorni in maniera viva, diretta e non rovesciata”. Il libro si fonda su circa 200 interviste a testimoniare che questa non è la storia di quei tre giorni, ma qualcosa di vivo e ancora riconoscibile nella memoria di un’intera città: è la storia delle donne che vanno a cercare i loro uomini, delle mogli che lavorano negli anni ‘50 e dei figli e dei nipoti che quella storia ancora la raccontano, per dare voce alle migliaia di famigliari e amici colpiti dalla morte delle 335 persone assassinate. Alla sua ottava edizione il festival rafforza l’idea da cui è partito, quella di portare il teatro fuori dal teatro, tra la gente, nei quartieri della città, per favorire processi di rigenerazione, relazioni, condivisione, prossimità e pensiero. Per la realizzazione di questa edizione, si ringrazia: Unicoop Tirreno, Fondazione Livorno, Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci, Hillebrand Gori, Blu Bay Ford, Caravan Bacci, Siel, Ferramenta San Marco, Regulatory Pharma Net, Toscandia, e per la partecipazione Quartieri Uniti Livorno, Arci Livorno, Associazione Nesi, Corea, Casalp, Comitato Pontino San Marco.

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero

Per il programma completo: www.scenaridiquartiere.it

Condividi: