Buon compleanno Mascagni, il Goldoni festeggia il compositore con un concerto

Sabato 7 dicembre la Fondazione Teatro Goldoni renderà omaggio al compositore livornese in occasione dell’anniversario della sua nascita. Sul palco il Coro del Teatro Goldoni di Livorno (75 elementi) con l’Ensemble strumentale del Goldoni, Ilaria Casai soprano, Luis Javier Jimenez Garcia tenore e Michelangelo Ferri baritono; Chiara Mariani e Lorenzo Banchi pianoforti, Jacopo Cerulo organo, Francesco Pio Viola timpani e Marco Restivo percussioni; dirige il M° Maurizio Preziosi

In occasione dell’anniversario della nascita di Pietro Mascagni (Livorno, 7 dicembre 1863), la Fondazione Teatro Goldoni renderà omaggio al compositore livornese con il concerto “Buon compleanno Mascagni!”, appuntamento fuori abbonamento per la stagione lirica in programma sabato 7 dicembre, alle ore 21. Saranno protagonisti il Coro del Teatro Goldoni di Livorno (75 elementi), con l’Ensemble strumentale del Goldoni, Ilaria Casai soprano, Luis Javier Jimenez Garcia tenore e Michelangelo Ferri baritono; Chiara Mariani e Lorenzo Banchi pianoforti, Jacopo Cerulo organo, Francesco Pio Viola timpani e Marco Restivo percussioni; dirige il M° Maurizio Preziosi. “Presentiamo una serata speciale per evidenziare ancora una volta – affermano dal Goldoni – l’altissimo profilo artistico di Mascagni, che lo vide imporsi ancora giovanissimo sul panorama internazionale alla fine dell’800 con il suo capolavoro Cavalleria rusticana, melodramma che aprì al genere del verismo nella lirica, e proseguì per tutta la prima parte del ‘900 con una fama che da allora non è mai venuta meno. Se popolarissimo è il suo melodramma dell’esordio, ricco, vario ed ancora non del tutto conosciuto è l’insieme del suo Teatro, capace di spaziare nel tempo dalla commedia alla tragedia lirica, fino al dramma storico, con ulteriori originali creazioni in cui si percepisce sempre quella forza (ora impetuosa e sanguigna, altra più intima e delicata) che caratterizzano le sue opere. Si è così pensato ad un programma che colga alcuni spunti e tratti del suo originalissimo iter creativo attraverso i grandi momenti corali delle sue opere più note al fianco di altre pagine dal più raro ascolto”.

La serata sarà così aperta da due brillanti momenti tratti dall’operetta Sì e si svilupperà passando da brani celebri della Cavalleria rusticana quali l’introduttivo coro “Gli aranci olezzano” e l’appassionata “Preghiera”, a titoli meno frequentati ma dal grande fascino come le pagine corali dei marinai da Silvano, il Finale atto I da Il piccolo Marat per tenore e coro, le melodiche “Preghiera” e “O stella della sera” da Pinotta, l’Intermezzo da Amica, “Serenata” per tenore e coro da The Eternal City, due Arie da camera (“Pena d’amore” e Serenata), fino alla brillante Furlana da Le maschere e l’impetuoso Inno al sole da Iris che chiuderà il concerto; le trascrizioni sono state curate da Maurizio Preziosi.

Biglietti disponibili (posto unico numerato € 10, ridotto under 25 € 5) presso il botteghino del Goldoni (tel. 0586 204290) il martedì e giovedì ore 10-13, il mercoledì, venerdì e sabato ore 16.30-19.30 e online su www.goldoniteatro.it – www.ticketone.it.

