Carnival Concert in Goldonetta

Dal divertente “Il carnevale degli animali” di Saint-Saëns alla scatenata musica di Rossini passando per le raffinatezze di Mozart. Giovedì 19 febbraio, alle ore 21, un brillante e divertente appuntamento con la musica classica dell'Orchestra Goldoni “Massimo de Bernart”

Il Carnevale 2026 entra nella sua ultima settimana ed avrà giovedì 19 febbraio, alle ore 21 alla Goldonetta un brillante e divertente appuntamento con la musica classica quando a “sfilare” idealmente sarà l’allegrissima brigata de “Il Carnevale degli animali” di Saint-Saëns, passando per la comicità fatta di travestimenti ed equivoci di uno scatenato Rossini con l’overture dalla sua farsa giocosa “Il signor Bruschino” e le raffinate sonorità per flauto di Mozart con il Concerto n.1 KV 313. “Carnival Concert” è proposto per i Concerti da camera dell’Orchestra Goldoni “Massimo de Bernart” ed arriva a Livorno dopo il debutto a Udine nell’ambito della più antica Società musicale del Friuli Venezia Giulia giunta alla sua 104a Stagione concertistica; sul podio dell’Orchestra del Goldoni il Maestro spagnolo Juan Josè Navarro vincitore di premi importanti e che ha diretto concerti in Europa, Corea del Sud, Stati Uniti. L’apertura della serata sarà nel segno di Rossini, dei suoi ritmi travolgenti, con un piccolo gioiello tratto da uno dei suoi lavori giovanili che se non ebbe il successo di altri suoi lavori coevi, conquista l’ascoltatore con uno dei crescendo tipici ed irresistibili del musicista pesarese; immersa in un’ironia musicale finissima, l’Ouverture ha una curiosità che la contraddistingue: il celebre passaggio ad effetto richiesto dall’autore ai secondi violini di battere con l’archetto ritmicamente sul leggio.

Virtuosismo e superba padronanza tecnica saranno richieste al flauto solista nel secondo brano in programma, il primo concerto di Mozart dedicato allo strumento a fiato, fatto alquanto raro nella sua incredibile produzione strumentale; a Livorno interprete della splendida partitura mozartiana, sarà Jorge Rodríguez, nato in Honduras e riconosciuto come uno dei flautisti più apprezzati per qualità di suono e raffinatezza delle interpretazioni: vincitore di numerosi concorsi, ha suonato in Europa e America Latina, collaborando con prestigiose orchestre e dal 2025 ricopre il ruolo di primo flauto alla Staatsoper e Staatsorchester di Hannover.

Tutta la seconda parte del concerto sarà dedicata ad uno dei più celebri lavori del compositore parigino Camille Saint-Saëns, che scrisse “Il carnevale degli animali” quasi per scherzo, proprio per il periodo di Carnevale, prevedendone un’esecuzione privatissima destinata alla cerchia dei suoi amici e collaboratori tanto da vietarne la pubblicazione se non dopo la sua scomparsa; pagina felicissima, amata dal pubblico di tutte le età, è caratterizzata da una varietà timbrica e da una forte caratterizzazione ritmica per una incredibile sfilata che viene aperta dalla sontuosa Marcia reale dei leoni e vede poi progressivamente alternarsi galline e galli, animali veloci, tartarughe sul celebre tema del Can Can di Offenbach, il goffo valzer di un elefante-contrabbasso, i saltellanti accordi di due pianoforti per i canguri, la struggente e rarefatta melodia di un acquario, l’aerea frenesia dei volatili, il divertimento del suono creati da reperti fossili, finché la meravigliosa melodia del Cigno – uno dei brani più celebri per violoncello e orchestra da camera – anticipa il gioioso finale.

Biglietti: posto unico numerato € 5 (€ 2 per gli abbonati alla Stagioni Sinfonica e per gli abbonati a Classica con Gusto), in vendita presso il botteghino del Goldoni il martedì e giovedì ore 10/13 e il mercoledì, venerdì e sabato ore 16.30/19.30; nei giorni di spettacolo la biglietteria aprirà due ore prima dell’inizio.

Condividi:

Riproduzione riservata ©