Cavalleria rusticana, prova generale in piazza

Biglietti in vendita per l'appuntamento di lunedì 17 agosto alle 21.30 nella piazza davanti al Teatro Goldoni. Una nuova occasione per il pubblico dopo il sold out delle due recite del 19 e 20 agosto del Mascagni Festival

La Fondazione Teatro Goldoni ed il Mascagni Festival informano il gentile pubblico che sono in vendita i biglietti per assistere alla prova generale dell’opera Cavalleria rusticana che avrà luogo lunedì 17 agosto, alle ore 21.30 nella piazza che si apre davanti allo storico Teatro Goldoni. L’iniziativa è stata assunta per venire incontro alla grande richiesta di partecipazione da parte degli spettatori che hanno determinato già in prevendita il sold out per entrambe le rappresentazioni in programma mercoledì 19 e giovedì 20 agosto, nell’ambito del Mascagni Festival 2026 e titolo di apertura della Stagione lirica 2026-27. I biglietti, posto unico non numerato € 5, saranno disponibili presso il botteghino del Goldoni a partire dai giorni di mercoledì e giovedì di questa settimana con orario 10-13 ed online su mascagnifestival.it e goldoni teatro.it.

La prova generale vedrà impegnato sul podio dell’Orchestra del Teatro Goldoni “Massimo de Bernart”, il giovane e talentuoso direttore italiano Marco Codamo (che si alternerà a quello della prima, il M° Enrico Fagone); con lui un cast affiatato di giovani artisti selezionati tra i vincitori del Concorso “Voci Mascagnane” e della Mascagni Academy, in una dinamica di dialogo generazionale che è tratto distintivo del Festival: Zeynep Seray Özcan (Santuzza), Xu Chuanqui (Turiddu), Daniele Terenzi (Alfio), Anastasia Egorova (Mamma Lucia), Rebecca Brusamonti (Lola). Coro del Teatro Goldoni, Maestro del coro Maurizio Preziosi; Coro di Voci Bianche del Teatro Goldoni e Coro di Voci Bianche “Bonamici”. L’allestimento, a cura del Mascagni Festival e della Fondazione Teatro Goldoni, si avvarrà della regia di Emanuele Gamba ed pensato per coniugare qualità artistica, innovazione drammaturgica e accessibilità, grazie a una messinscena contemporanea, che si avvarrà delle scene della Fondazione Teatro Goldoni Livorno, che realizza anche i costumi con la Sartoria Teatrale Bianchi; Lighting Designer Michele Rombolini, Video mapping a cura di Arena di Geanina Sandu.

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