Cinema in Goldonetta, domenica L’arma dell’inganno-Operazione Mincemeat con Colin Firth

Continua “Cinema è…piccoli grandi protagonisti”, la rassegna organizzata dagli Amici del Teatro Goldoni e Amici del Cinema La Goldonetta, in collaborazione con la Fondazione Teatro Goldoni

Domenica 22 gennaio, alle ore 18, in Goldonetta con “L’arma dell’inganno- Operazione Mincemeat” di Jhon Madden, continua “Cinema è…piccoli grandi protagonisti”, la rassegna organizzata dagli Amici del Teatro Goldoni e Amici del Cinema La Goldonetta, in collaborazione con la Fondazione Teatro Goldoni.

Il film racconta gli eventi legati all’omonimo piano condotto nella primavera del 1943 durante la Seconda guerra mondiale dai servizi anglo-americani con lo scopo di depistare l’esercito nazista. Gli Alleati sono pronti a sbarcare in Europa, precisamente in Sicilia, per combattere l’armata tedesca, ma si trovano di fronte un arduo compito: proteggere le loro forze dal fuoco nazista ed evitare così quello che sarebbe un massacro certo. Per scongiurare la disfatta, due ufficiali dell’Intelligence alleata, Ewen Montagu (Colin Firth) e Charles Cholmondeley (Matthew Macfadyen), escogitano una strategia, mettendo in circolazione false informazioni sullo sbarco delle truppe. Questa strategia della disinformazione ruota intorno a uno degli agenti segreti meno sospettabile tra tutti, perché già morto. Ma questo inganno si rivelerà un reale vantaggio per gli Alleati? Le proiezioni in Goldonetta sono riservate alle associazioni Amici del Cinema La Goldonetta e Amici del Teatro Goldoni. Per informazioni 0586.204225 www.goldoniteatro.it

