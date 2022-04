Cinema in Goldonetta, lunedì 4 aprile Una storia senza nome

Lunedì 4 aprile alle 21 con Una storia senza nome, del regista Roberto Andò, una commedia buffa di gusto rètrò venata di giallo, che vuole essere anche un affettuoso omaggio alla storia del cinema e alle persone che i film li pensano e li amano, si conclude la rassegna di Cinema in Goldonetta, organizzata dagli Amici del Cinema La Goldonetta in collaborazione con Fondazione Teatro Goldoni e Amici del Teatro Goldoni. Una storia senza nome, vede protagonista Valeria (Micaela Ramazzotti), una giovane segretaria di un produttore cinematografico, che vive sullo stesso pianerottolo della madre, Amalia, donna eccentrica e nevrotica (Laura Morante), che scrive in incognito per uno sceneggiatore di successo, Alessandro (Alessandro Gassmann). Un giorno, Valeria riceve in regalo da uno sconosciuto, un poliziotto in pensione (Renato Carpentieri), la trama di un film. Ma quel plot è pericoloso, “la storia senza nome” racconta infatti il misterioso furto, avvenuto a Palermo nel 1969, di un celebre quadro di Caravaggio, la Natività. Da quel momento, la sceneggiatrice si troverà immersa in un meccanismo implacabile e rocambolesco. Per accedere alla Rassegna è necessario essere soci di una delle due associazioni: Amici Teatro Goldoni o Associazione Amici del Cinema “La Goldonetta”. L’iscrizione può essere effettuata presso il negozio Antichità “Il Quadrifoglio” – via Mayer 63/a – tel. 0586 883544. Costi iscrizione: Amici del Cinema La Goldonetta € 30,00 /Amici del Teatro Goldoni € 40,00. Le tessere hanno validità annuale.

N.B.: L’accesso alle proiezioni è consentito solo a coloro in possesso di Green Pass ed è necessario indossare la mascherina FFP2 all’interno della sala.