Circolino Tour, Silvia Lemmi in “Il lutto ti fa bella”

Venerdì 13 maggio il tour dei circolini si sposta a San Jacopo (via San Jacopo in Acquaviva) con Silvia Lemmi in Il Lutto ti fa bella

Mediagallery Proseguono gli appuntamenti dei venerdì di maggio con il Circolino Tour+, l’anteprima della VII Edizione di Scenari di Quartiere, il Festival di teatro di narrazione organizzato da Fondazione Teatro Goldoni e dal Comune di Livorno con la direzione artistica di Marco Leone e Fabrizio Brandi

Proseguono gli appuntamenti dei venerdì di maggio con il Circolino Tour+, l’anteprima della VII Edizione di Scenari di Quartiere, il Festival di teatro di narrazione organizzato da Fondazione Teatro Goldoni e dal Comune di Livorno con la direzione artistica di Marco Leone e Fabrizio Brandi.

Venerdì 13 maggio il tour dei circolini si sposta a San Jacopo (via San Jacopo in Acquaviva) con Silvia Lemmi in Il Lutto ti fa bella.

“La morte di una persona cara ci atterrisce, ci manda in tilt, ci travolge rendendoci impotenti – dichiara l’attrice – perché è più forte di noi, perché quando arriva, arriva. Vengono a galla la riflessione sulla caducità della vita, un profondo senso di mancanza, le nostre paure, i nostri rimpianti, i nostri rimorsi che sono inevitabili e non si annullano con un semplice c’est la vie! Sarebbe troppo facile! Si può filosofeggiare quanto vogliamo ma alla fine diciamocelo: la morte è un grande giramento di c… Sul palco si manifesta un dialogo con un’assenza sempre presente in cui emerge la ricerca di un contatto, di una consolazione, di un senso profondo a questa vita, che forse un senso non ce l’ha (non è una citazione da Vasco Rossi!). Una scena in cui inevitabilmente si inserisce un mondo esterno impreparato ad affrontare la quotidianità di una persona che sta elaborando il lutto, creando, in questo corto circuito emotivo, situazioni bizzarre che sfociano nell’assurdo e nella parodia. Non vi allarmate è uno spettacolo comico”.

Questo spettacolo nato a seguito di una reale perdita, vede l’autrice ed interprete alle prese con uno degli eventi della vita che ci rende tutti protagonisti. La sua carriera dedicata al teatro e alla formazione attoriale, in questo difficile e particolare circostanza, le ha offerto gli strumenti per fare della sua personale esperienza un momento di condivisione e riflessione genuina e stimolante ma soprattutto vitale. Il Teatro si conferma sia come momento vivificante sia come spazio protetto dove il rito assolve alla sua antica funzione di creare un legame di mutuo scambio tra chi offre una storia e chi la riceve. Un monologo che invita il pubblico ad uscire dalla propria zona di comfort, per guidarlo con maestria negli aspetti più “normali” del dolore: multe, bollette, organizzazione quotidiana affiancati con ironia ai massimi interrogativi sulla vita.

Di e con Silvia Lemmi Collaborazione drammaturgia Francesco Niccolini regia Emanuele Gamba Produzione Pilar Ternera.

I biglietti della rassegna, 5€, sono acquistabili solo on line su www.scenaridiquartiere.it