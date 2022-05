Circolino Tour, venerdì al Circolo Norfini Luca Barsottelli in Filippo Vostro

Venerdì 20 maggio, alle 19.30, l’appuntamento è al Circolo L. Norfini, in via di Salviano (Colline). Filippo Vostro è uno spettacolo di narrazione per un attore, in cui le voci di quattro personaggi si intrecciano per dar vita ad una storia

Proseguono gli appuntamenti dei venerdì di maggio con il Circolino Tour, l’anteprima della VII Edizione di Scenari di Quartiere, il Festival di teatro di narrazione organizzato da Fondazione Teatro Goldoni e dal Comune di Livorno con la direzione artistica di Marco Leone e Fabrizio Brandi.

Venerdì 20 maggio, alle 19.30, l’appuntamento è al Circolo L. Norfini, in via di Salviano (Colline) con Luca Barsottelli in Filippo Vostro.

Filippo Vostro è uno spettacolo di narrazione per un attore, in cui le voci di quattro personaggi si intrecciano per dar vita ad una storia.

“Quando ero bambino – racconta Luca Barsottelli – mia nonna mi raccontavano la storia di Filippo. Filippo era suo fratello, mio zio, ed era sparito 33 anni prima che nascessi; infatti nell’estate del 1942 venne mandato a combattere in Russia insieme ad altri 60,000 alpini. Aveva 21 anni. E non tornò più. Di lui non si ritrovò neppure il corpo. Filippo significa amante dei cavalli, un nome che generalmente veniva dato ai condottieri. Mio zio invece era contadino e in guerra non ci voleva andare. Piuttosto, mi raccontavano, si sarebbe fatto tagliare un braccio. Di lui ho sempre saputo poco, ma quel che basta per sapere che c’era”. Attraverso le lettere scritte dal fronte e le testimonianze di tre familiari, la narrazione ricostruisce una storia di famiglia e la storia di una drammatica vicenda nazionale: la campagna di Russia.

Di e con Luca Barsottelli.

I biglietti della rassegna, 5€, sono acquistabili solo on line su www.scenaridiquartiere.it