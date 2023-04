Classica con gusto, in Goldonetta Il canto dalla mille voci

Protagonista mercoledì 12 aprile, alle 21, un grande virtuoso del clarinetto come Corrado Giuffredi in grado di trasformare il suono del suo strumento in una voce fascinosa e coinvolgente

Sarà “Il canto dalla mille voci” ad animare mercoledì 12 aprile, alle 21, la Goldonetta con il nuovo appuntamento della stagione di musica da camera “Classica con gusto”, realizzato dalla Fondazione Teatro Goldoni con il progetto artistico di Carlo Palese in collaborazione con Menicagli Pianoforti. Protagonista un grande virtuoso del clarinetto come Corrado Giuffredi in grado di trasformare il suono del suo strumento in una voce fascinosa e coinvolgente, dall’intensità della scrittura romantica fino al virtuosismo più sfavillante. Accanto a lui uno straordinario ed eclettico musicista come Giuseppe Fausto Modugno: già applauditissimo ospite in una delle prime edizioni della rassegna, ci proporrà la sua arte di pianista assieme alle grandi capacità di divulgatore, apprezzate tra l’altro dal grande pubblico per le numerose apparizioni in trasmissioni della in RAI con Corrado Augias, con il quale ha registrato sedici DVD sui grandi compositori. La serata sarà aperta da Phantasiestücke op.73 di Robert Schumann, opera con una scrittura strumentale preziosissima che sviluppa il connotato della fantasia declinando i vari momenti secondo umori diversi, dai toni melanconici e sognanti, a quelli più giocosi ed ottimisti, fino ad una chiusura trionfante. Seguirà la Sonata in fa min. op.120 n.1 opera della tarda maturità di Johannes Brahms, tra i suoi ultimi lavori per la cameristica, pervasa da un carattere musicale intimo, malinconico, poetico dolcissimo, testimonianza altissima della sua arte. Dopo il brano Cujus animam dallo Stabat Mater di Gioachino Rossini nella composizione di Domenico Liverani, musicista e direttore d’orchestra molto attivo e stimato nell’Ottocento in Italia e tutta Europa, la serata sarà chiusa da Blues da “Un americano a Parigi”, il celeberrimo poema sinfonico del compositore statunitense George Gershwin, scritto in seguito al viaggio che fece in Europa per conoscere i compositori che ammirava, primo su tutti Maurice Ravel. L’opera, dopo la prima assoluta nel dicembre 1928 alla Carnegie Hall di New York divenne popolarissima fino a ad essere utilizzata nell’omonimo film musical, diretto da Vincente Minnelli insignito nel 1952 di ben sei premi Oscar. Come di consueto, la serata sarà aperta dalla presentazione dei protagonisti del concerto a cura di Carlo Palese, mentre in chiusura sarà offerto dagli organizzatori un simpatico buffet. Biglietti (posto unico numerato € 10) in vendita presso il botteghino del Goldoni (tel. 0586 204290), aperto il martedì e giovedì ore 10-13, il mercoledì, venerdì e sabato ore 16.30-19.30. Tutte le info su www.goldoniteatro.it

Corrado Giuffredi è primo solista dell’Orchestra della Svizzera italiana; con l’Orchestra Filarmonica della Scala ha partecipato a numerosi concerti festival internazionali più prestigiosi sotto la direzione di Riccardo Muti e Daniel Baremboim; molto attivo in campo concertistico in Italia ed all’estero, nel repertorio cameristico vanta importanti collaborazioni con musicisti quali Martha Argerich, Maurizio Baglini, Giampaolo Bandini, Cesare Chiacchiaretta, Silvia Chiesa, Eddie Daniels, Enrico Fagone, Jose Franch-Ballester, Andrea Griminelli, Ricardo Morales, Federico Nicoletta, Danilo Rossi, David Shifrin, Rino Vernizzi e l’Ensemble Strumentale Scaligero. Ha registrato numerose composizioni del repertorio clarinettistico per Decca, Warner, Brilliant, Arts, Tactus, Foné e Stradivarius. Insegna clarinetto all’Istituto Superiore di Studi Musicali di Modena e tiene Masterclass in tutto il mondo. Suona un clarinetto progettato per lui da Morrie Backun.

Giuseppe Modugno ha vinto sette concorsi nazionali e due internazionali come solista e in duo pianistico. Frequenta abitualmente e con successo le principali sedi concertistiche italiane e straniere come solista e con orchestra. Ha registrato per la Rai e ha compiuto, tra le altre, tournées in Russia, Germania, Spagna, Inghilterra, Francia, Belgio, Stati Uniti, Sud America e Giappone esibendosi per prestigiose istituzioni ed in importanti sale da concerto. È membro dell’Accademia Filarmonica di Bologna dal 1994 ed è stato fin dalla nascita (nel 2004) Segretario artistico dell’Orchestra Mozart diretta da Claudio Abbado; con lui ha ideato ed organizzato l’Accademia dell’Orchestra Mozart, nelle cui fila sono passati alcuni dei giovani talenti italiani più interessanti degli ultimi anni. I suoi interessi lo portano a collaborare con importanti personalità del mondo della cultura (Massimo Cacciari, Massimo Donà, Giulio Giorello, Eugenio Riccomini, Vittorio Riguzzi). Ha inciso per Nuova Era, Ermitage, Tactus e Concerto ed è titolare della cattedra di Pianoforte principale e Direttore dell’Istituto Musicale “Vecchi-Tonelli” di Modena e Carpi.

