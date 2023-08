Concerto della Banda dell’Aeronautica Militare al Mascagni Festival

la Banda dell’Aereonautica Militare che sabato 26 agosto, alle ore 21.30 sarà protagonista a Livorno sulla Terrazza Mascagni di un nuovo appuntamento per il Mascagni Festival. Ingresso gratuito

Festeggia il centesimo anno dalla sua fondazione e fu tenuta a battesimo dallo stesso Pietro Mascagni: è la Banda dell’Aereonautica Militare che sabato 26 agosto, alle ore 21.30 sarà protagonista a Livorno sulla Terrazza Mascagni di un nuovo appuntamento per il Mascagni Festival: “Siamo particolarmente grati per aver ricevuto l’invito da parte Comune di Livorno e del Mascagni Festival a proporre un concerto di musiche dedicate al Maestro nella suggestiva ambientazione della Terrazza a lui dedicata – afferma il Maestro direttore, Maggiore Pantaleo Leonfranco Cammarano – Suonare nella città natale di un così illustre compositore ci inorgoglisce e ci emoziona oltremodo; possiamo certo dire che siamo l’unico complesso musicale militare ad avere avuto un padrino tanto illustre che in quegli anni godeva di una tale notorietà, tanta quanta ne circondava la più giovane delle Forze Armate fregiata da numerosi primati di volo e celebrata per le sue imprese. Era infatti il 1 luglio del 1937 – prosegue – quando a Roma nella caserma Cavour, alla presenza del Maestro e delle alte autorità della Forza Armata, la Banda si esibì in un programma di musiche dedicate interamente all’eminente ospite e che inaugurò di fatto la sua attività concertistica”. Al termine della performance, Mascagni salì sul podio, commosso fino alle lacrime, affermando che le emozioni gli scorrevano facilmente grazie alla musica, specialmente quando questa risvegliava “cose di gioventù” dentro di lui. Nel suo discorso, rivolse parole calde e generose a tutti, pronunciando una frase che rimase nel cuore dei membri della Banda dell’Aeronautica, tramandandosi come un nobile blasone: il Maestro disse: “Per me che sono al declino, questo astro che sorge è una consolazione.”

Nell’anno del suo Centenario, la Banda Musicale renderà omaggio, con arrangiamenti bandistici di composizioni veriste, alla città di Livorno e naturalmente a Mascagni ed alle sue opere (Cavalleria rusticana, L’amico Fritz, Guglielmo Ratcliff , I Rantzau, Le maschere, Silvano ed Iris). L’atmosfera magica sarà ulteriormente arricchita dalla presenza del soprano Seonjae Yun, vincitrice del secondo premio “Voci Mascagnane 2023”.

La particolare ricorrenza sarà salutata con il riconoscimento, in apertura del concerto, di uno speciale “Premio Pietro Mascagni” che viene conferito a personalità o persone giuridiche che si siano particolarmente distinte, con la loro attività, in ogni campo nell’impegno culturale, sociale ed economico ed a soggetti istituzionali italiani ed esteri; si tratta di una riproduzione della statua del Maestro livornese realizzata ai primi del ‘900 dall’artista Umberto Bartoli, che sarà consegnata da parte della Fondazione Teatro Goldoni unitamente alla direzione artistica del Mascagni Festival, con il patrocinio del Comune di Livorno e del Comitato promotore “Pietro Mascagni” fondato dalla Famiglia Mascagni.

Il concerto è gratuito; i biglietti (posti numerati) sono scaricabili dal sito ticketone scegliendo direttamente in pianta i posti preferiti alla pagina https://www.ticketone.it/event/concerto-della-banda-dellaeronautica-militare-terrazza-mascagni-17491618/ Biglietti disponibili anche presso la sede del concerto la sera stessa a partire dalle ore 19.30

Tutte le info sul programma su goldoniteatro.it e mascagnifestival.it

