Concerto della banda dell’esercito italiano al Mascagni Festival

La Terrazza Mascagni di Livorno sarà l’incantevole scenario in cui domenica 25 agosto, alle ore 21.30, la Banda Musicale dell’Esercito Militare Italiano, diretta dal Maestro Maggiore Filippo Cangiamila, renderà omaggio al genio di Pietro Mascagni e alla città con ardenti arrangiamenti veristi. Quest’evento del Mascagni Festival segna anche un’eccezionale occasione per celebrare il 60° anniversario della fondazione della Banda. La Banda dell’Esercito, fondata nel 1964, rappresenta uno dei simboli più prestigiosi delle Forze Armate italiane. Composta da 102 musicisti, tutti diplomati nei principali conservatori italiani e selezionati attraverso concorsi nazionali, la banda è diretta dal Maggiore Cangiamila dal luglio 2019. La sua sede è a Roma, sotto il comando del Comando Militare della Capitale. La banda non si limita a partecipare a cerimonie istituzionali, giuramenti e parate militari, ma svolge un ruolo cruciale nei servizi istituzionali e un’intensa attività concertistica, esibendosi nei teatri più prestigiosi d’Italia e del mondo. Tra i suoi concerti più memorabili vi sono le performance al Teatro alla Scala di Milano, all’Opera di Roma e al San Carlo di Napoli, oltre a tournée internazionali in paesi come Francia, Germania, Stati Uniti e Giappone. Il repertorio della banda è estremamente variegato, spaziando dalle marce militari e inni nazionali a brani sinfonici e musica leggera. La banda è nota per la sua capacità di eseguire musica originale per banda, sia storica che contemporanea, e per le sue collaborazioni con artisti di fama mondiale, tra cui Placido Domingo e Katia Ricciarelli. La banda ha una funzione educativa significativa, offrendo concerti didattici e collaborando con conservatori e accademie per formare le future generazioni di musicisti. L’ingresso al concerto è gratuito ma con “Posto Assegnato”: è possibile scaricare il biglietto dal sito www.goldoniteatro.it oppure presentarsi alla biglietteria della Terrazza Mascagni dalle ore 19.30. Info: 0586 204219.

