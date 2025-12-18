Concerto di Natale in Duomo

Appuntamento venerdì 19 dicembre, alle ore 21, l’iniziativa è ad ingresso libero e realizzata in collaborazione con la Diocesi di Livorno. A dare canto e voce ai personaggi della vicenda saranno le voci soliste di Andrea Calce Narratore/centurione, Costanza Cutaia Maria, Leonardo Galeazzi Polidoro, Carlo Morini Giuseppe e Piersilvio De Santis Erode

Il Coro e l’Orchestra del Teatro Goldoni “Massimo de Bernart”, sotto la guida del Direttore principale, il Maestro belga Eric Lederhandler con Maurizio Preziosi Maestro del coro, animeranno il tradizionale Concerto di Natale atteso venerdì 19 dicembre, alle ore 21 al Duomo di Livorno; l’iniziativa è ad ingresso libero e realizzata in collaborazione con la Diocesi di Livorno. Le volte della cattedrale di San Francesco riecheggeranno per l’occasione delle note di due grandi compositori: Wolfgang Amadeus Mozart e Hector Berlioz. Del genio di Salisburgo verrà eseguito il Concerto per flauto e Arpa K. 299, una pagina che affascina al primo ascolto per la grazia, la freschezza timbrica e melodica che la pervade e dove i due strumenti solisti intrecciano un dialogo elegante e paritario con l’orchestra: per l’occasione, saranno protagonisti i due recentissimi vincitori del concorso della quinta edizione di YOM – Young Opera Musician Agata Bocedi (arpa) e Teresa De Broeck (flauto).

Sarà quindi la volta de L’Enfance du Christ (L’infanzia di Cristo), op. 25, un oratorio composto da Berlioz basato sulla descrizione della fuga della Sacra Famiglia verso l’Egitto, secondo la versione contenuta nel Vangelo secondo Matteo. La prima esecuzione assoluta avvenne il 10 dicembre 1854 a Parigi sotto la direzione dell’autore stesso ed ebbe da subito un grande successo. Si tratta di un’opera emotivamente coinvolgente per il senso di dolcezza narrativa e di pietà umana che si riscontra all’interno di una struttura musicale volutamente semplice, che tratta con delicatezza il tema evangelico con la profondità propria di un’opera teatrale, dove ogni episodio è immediatamente percepibile; ne sarà proposto all’ascolto la prima parte, che si apre con la drammatica presenza del tormentato Erode, passando per la fragilità umana del viaggio di Maria e Giuseppe verso un luogo sicuro per sfuggire alla sua ferocia, fino alla stalla di Betlemme ed il coro degli Angeli di una purezza quasi arcaica. A dare canto e voce ai personaggi della vicenda saranno le voci soliste di Andrea Calce Narratore/centurione, Costanza Cutaia Maria, Leonardo Galeazzi Polidoro, Carlo Morini Giuseppe e Piersilvio De Santis Erode. Le altre due parti di cui si compone l’opera completa, saranno proposte dall’Orchestra del Goldoni all’interno dei cartelloni delle prossime stagioni.

